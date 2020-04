Bolsonaro defende fim de restrições: "se agravar, vem para o meu colo"

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, nesta sexta-feira (17), o fim das medidas restritivas, decretadas para conter o avanço do novo coronavírus no país.

Bolsonaro pediu a retomada das atividades das atividades comerciais, para preservar empregos, e a reabertura das fronteiras com o Paraguai e o Uruguai. "Desde o começo, eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego, porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro, porque se agravar vem para o meu colo. Agora, o que acredito, o que muita gente já está tendo consciência, tem que abrir", argumentou o presidente.

A declaração ocorreu durante a cerimônia de posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Bolsonaro agradeceu o trabalho de Luiz Henrique Mandetta à frente da pasta, porém, criticou o fato de o ex-ministro ter a visão focada "apenas na saúde e na vida", sem pensar na economia e na manutenção dos empregos.

O presidente também mandou um recado ao novo ministro: "Junte eu e o Mandetta, e divida por dois. Pode ter certeza que você [Teich] vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia, que a gente vê que está sofrendo vários revezes".

Sem entrar em detalhes sobre os planos para o Ministério da Saúde, Nelson Teich indicou que o foco da gestão dele são as pessoas. "Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil, né", afirmou o ministro.

Teich também cobrou maior integração entre os ministérios para mapear os recursos que possam ser usados no combate ao novo coronavírus, e disse que pretende dar mais agilidae na atuação nos estados. "Decidi acompanhar, diariamente, a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid e outros problemas que possam estar relacionados à saúde e, trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir", informou.

Luiz Henrique Mandetta também participou da posse do substituto. O ex-ministro desejou sorte a Nelson Teich, fez um balanço das ações do Ministério da Saúde e também deixou o recado dele: o Brasil precisa de mais investimento em ciência. "É preciso lançar um complexo industrial porque se tiver vacina, podem ter certeza que ela só será feita por quem tiver capacidade de produzir vacina. Nós precisamos ter a nossa autonomia científica", declarou Mandetta.

Veja a reportagem:

| Autor: