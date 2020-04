Marcelo Ramos é designado para integrar comissão de ações da covid-19

Manaus - O vice-líder do PL, deputado federal Marcelo Ramos, foi designado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), para compor a Comissão Externa destinada a acompanhar as medidas implementadas ao enfrentamento da COVID- 19 no país (CEXCORVI). Coordenada pelo deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP), a comissão incorpora Ramos num momento em que o surto da doença ganha contornos mais graves no Amazonas.

Um dos doze parlamentares convocados para a comissão, Marcelo, vai apresentar proposições para aperfeiçoamentos da legislação nacional referente ao enfrentamento da pandemia. “Faço parte desta comissão com a missão de ser uma voz para ajudar o Amazonas e o Brasil a saírem da crise”, revelou o deputado federal.

Outro objetivo da Comissão Externa da Câmara é identificar ações a serem realizadas por órgãos, entidades da administração pública e privados, estimulando a sua implementação. A Comissão divide os trabalhos em duas etapas, a realização de audiências públicas e o acompanhamento das medidas adotadas.

Ao elaborar recomendações para o combate ao novo coronavírus, a comissão entregará um relatório final que visa a instrumento o país para esta e futuras epidemias ou pandemias.