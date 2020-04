Comitê interinstitucional vai acompanhar ações de combate à covid-19

Manaus - Os Tribunais de Contas (TCE-AM) e de Justiça do Amazonas (TJAM), a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) e os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado (MPE-AM) criaram um comitê interinstitucional para acompanhar as ações e medidas adotadas pelo poder público para combate e controle do novo coronavírus no Amazonas.

A criação do comitê foi anunciada ontem (20), com a divulgação de uma nota pública assinada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello; do TJAM, desembargador Yêdo Simões; da Assembleia, deputado Josué Neto; além da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque e do procurador-chefe da Procuradoria da República no Amazonas, Thiago Corrêa.

"O momento que se impõe sobre cidadãos em nosso Estado exige atuações institucionais inéditas diante da gravidade das demandas. Ainda não há respostas certas, somente as adequadas à altura do problema, mas estamos todos a confrontar as circunstâncias com determinação e coragem", afirmam na nota.

Com o comitê, cada participante - que já adotada ações de fiscalização, acompanhamento e controle - passará a compartilhar as informações para que, interinstitucionalmente, as medidas cabíveis sejam adotadas.