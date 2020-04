Ex-prefeito de Presidente Figueiredo escondia casos de coronavírus

Manaus - O avanço da pandemia do coronavírus no município de Presidente Figueiredo, onde o ex-prefeito Romeiro Mendonça (PP), subnotificou o número de casos da doença, contribuiu para a disseminação do vírus entre moradores, foi denunciado ontem (20), pelo deputado estadual Fausto Jr, durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O deputado disse que esteve em Presidente Figueiredo no fim-de-semana e, conversou com o prefeito em exercício, Jonas Castro (PSDB). Ele assumiu a prefeitura no dia 4 de abril após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandato do ex-prefeito.

Equipes que atuam no combate ao Covid-19, informaram que o ex-prefeito escondia propositalmente os números reais do coronavírus no município. A intensão, segundo os funcionários, era não causar pânico na população.

Ao receber as denúncias, o deputado estadual, disse que a subnotificação contribuiu para o aumento de casos da doença em Presidente Figueiredo. “Agora temos que correr contra o tempo para organizar a Saúde e proteger os moradores do município”, acrescentou Fausto Jr.

Fiscalização

Ao lado do prefeito Jonas Castro, o deputado fiscalizou as obras de reforma do hospital Eraldo Neves Falcão. O local terá o número de leitos ampliados e será entregue nos próximos dias à população.

O parlamentar defendeu a união entre Assembleia Legislativa e Governo do Estado para auxiliar a prefeitura de Presidente Figueiredo nesse momento de crise. “O município está passando por sérios problemas nos setores econômico e de saúde. Temos que apresentar soluções para defender os empregos e as empresas de Presidente Figueiredo, que já sentem os efeitos da crise”, propôs o político.

*Com informações da assessoria.