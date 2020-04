Cão farejador encontra drogas em encomendas nos Correios

Na operação foram apreendidas três encomendas com entorpecentes | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (20), o Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) realizou operação de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios em Manaus.

Na operação foram apreendidas três encomendas com entorpecentes saindo de Manaus para Contagem/MG, Aracaju/SE e Jaru/RO, respectivamente, dois envelopes contendo um total de 28 gramas de skunk e uma caixa com pacotes de aveia e frutas com meio quilo da mesma droga. Neste mês de abril a Equipe K9 da Receita Federal em Manaus já localizou e tirou de circulação 750 kg de drogas ilícitas, com destaque para skunk e cocaína.

As apreensões realizadas marcam a chegada de Deco, o novo agente canino da Receita Federal em Manaus. Com 6 anos de idade e da raça pastor belga de malinois Deco já atuou em diversas operações da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP e agora atuará em Manaus contra o tráfico de drogas ilícitas ao lado do outro cão de faro da Receita Federal em Manaus, o conhecido Odin.

Deco também participou de operação de controle aduaneiro em cargas e bagagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

A Alfândega do Porto de Manaus informa que mantém normalmente todas as suas ações de controle aduaneiro, vigilância e repressão nos terminais alfandegados de Manaus, atuando sempre para agilizar as atividades de desembaraço aduaneiro com a segurança necessária que o comércio exterior necessita.

*Com informações da assessoria