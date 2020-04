Deputado requer presença de PMs nas agências bancárias do Estado

Manaus - Diante de denúncias de aglomerações e tumultos nas agências bancárias, o deputado estadual João Luiz (Republicanos), solicitou nesta segunda-feira (20), por meio de um requerimento, o apoio e a presença da Polícia Militar nos bancos em operação no Estado do Amazonas.

Em virtude do pagamento do benefício do Governo Federal, tem-se registrado a formação de filas, nas quais são ignoradas as recomendações de distanciamento entre as pessoas.

“Recebi ligações e ouvi relatos de que essa falta de ordenamento na área externa dos bancos passou do limite do suportável. As aglomerações têm provocado tumultos e até agressões físicas e verbais. Acredito que a presença da Polícia Militar deva contribuir, e muito, na organização e ordenamento de atendimentos aos consumidores amazonenses”, ressaltou João Luiz.

No último dia 18, durante participação em uma audiência pública promovida pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), o parlamentar sugeriu aos representantes das instituições bancárias a parceria com a PM para evitar aglomerações na área externa dos bancos.

“A PM, com a expertise em organização, com toda certeza irá realizar um excelente trabalho para manter a ordem, evitar aglomerações e, principalmente, proteger, resguardar e assegurar a saúde dos clientes”, disse o parlamentar.

Medidas de proteção

Na última semana, por meio de requerimento, o deputado já havia solicitado das instituições bancárias a adoção, imediata, de medidas de proteção aos clientes e frequentadores amazonenses, entre as quais, a parceria com a PM. O documento também foi encaminhado ao Ministério Público do Estado (MP-AM), para que o órgão auxilie na implementação e fiscalização dessas medidas.

