Câmara dos deputados vai debater situação da pandemia no AM

Manaus - Um dos seis membros titulares da Comissão Externa criada para acompanhar as ações de combate à Covid-19, o deputado federal Marcelo Ramos (PL), anunciou que nesta quinta-feira (23), a partir das 9h30, a Câmara dos deputados discutirá sobre os efeitos da pandemia no Amazonas.

O deputado federal, ressalta a preocupação se doença se espalhar no interior será uma “tragédia” para o Amazonas. “Convidamos especialistas renomados e contaremos, de forma remota, com a participação de muitos parlamentares. Todos aqui no Parlamento estamos muito preocupados com os rumos e a gravidade que a crise do coronavírus está tomando em nosso estado”, disse Ramos.

Marcelo Ramos reiterou que o momento é de intensa colaboração entre as instituições, e que qualquer ruptura política nesse momento agravaria ainda mais a crise. “Temos de agora deixar a política de quarentena e agir para salvar vidas. Por essa razão, a despeito de qualquer divergência que eu tenho com o prefeito Artur Virgílio Neto, coloco-me à disposição do prefeito para o que ele precisar”, afirmou o parlamentar federal.

CNN

O deputado Marcelo Ramos, participou do programa Debate 360, na Rede CNN Brasil, com o líder do governo na Câmara, Major Victor Hugo (PSL-GO), em que Ramos defendeu maior articulação do governo federal com o Congresso, num momento que exige unidade nacional. “Questionar a democracia agora e a legitimidade dos parlamentares não constrói. O inimigo comum é o coronavírus e seus efeitos na saúde e na economia”, disse o político.