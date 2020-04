Senadores pedem providências para evitar colapso na saúde do Amazonas

O Hospital Delphina Aziz é a principal unidade no combate ao coronavírus | Foto: Divulgação

Os senadores Weverton (PDT-MA), Roberto Rocha (PSDB-MA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Acir Gurgacz (PDT-RO), Telmário Mota (Pros-RR), Mecias de Jesus (Republicano-RR) e Eduardo Braga (MDB-AM) manifestaram preocupação com as mortes e a lotação dos hospitais do Amazonas, em particular na capital, Manaus.

O estado já tem mais de 200 mortes por covid-19 e ocupação limite dos leitos. A reportagem é de Bruno Lourenço, da Rádio Senado.





