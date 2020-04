Sidney Leite analisa adiamento de tributos para comércio

Manaus - O Deputado Federal Sidney Leite (PSD) transmitiu nesta quinta-feira (23), uma live pelo Facebook com a participação do presidente interino da Fecomércio, Aderson Frota e a gerente da unidade e gestão estratégica do SEBRAE, Socorro Corrêa, para falar sobre as dificuldades e alternativas para o comércio do Estado.

Durante a transmissão foi apontado que 57% dos 169 mil empreendimentos do Amazonas estão fechados, demitindo mais de 49 mil pessoas, analisando a importância de ser feito para amenizar a crise enfrentada por estes que, são responsáveis por empregar mais de 300 mil pessoas.

Dentre as alternativas apontadas na transmissão do parlamentar federal, uma das medidas é de prorrogar os prazos para recolhimento dos tributos durante o estado de calamidade, cancelar as multas aplicadas pela Secretaria da Fazenda e liberar os recursos destinados a estas empresas, mesmo se houver algum tipo de inadimplência.

Para os especialistas que participaram do bate-papo, são alguns dos mecanismos que podem ajudar a minimizar os efeitos da crise causada pela covid-19.

