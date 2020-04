Alberto Neto propõe ações de sanitização e volta do comércio no AM

| Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o deputado federal Alberto Neto propôs uma discussão sobre as medidas de sanitização da cidade durante a pandemia e o desenvolvimento de pesquisas sobre a Cloroquina.

Alberto Neto é natural de Fortaleza (CE) e atualmente exerce o cargo de deputado federal no estado do Amazonas.

Um dos primeiros pontos levantados durante a entrevista diz respeito às medidas de sanitização. O projeto do capitão é fazer uma grande limpeza nos espaços públicos, tendo como exemplo as ações de outros países como a China. Para ele, essa medida possibilitará que a população retorne, de maneira gradual, a rotina de trabalho, considerada prioridade para o deputado que se posiciona a favor do fim do isolamento horizontal.

“No isolamento horizontal foi verificado o comportamento do vírus. Acredito que a gente tem que fazer agora algo progressivo, verificando quais são os comércios que já podem abrir (…) A Zona Franca de Manaus não pode parar. O prejuízo econômico pode matar mais do que o coronavírus”, disse o deputado durante uma entrevista em Brasília.

Alberto Neto ressalta a importância do Centro de Biotecnologia da Amazônia, afirmando que a entidade possui um potencial gigantesco com profissionais qualificados. No entanto, aponta para o descaso com a instituição e propõe sua utilização no combate ao novo coronavírus com a efetuação de testes rápidos e desenvolvimento de pesquisas do medicamento Cloroquina, que vem sendo testado em pacientes contaminados.

“O CBA possui um potencial incrível, seu mau uso é um ultraje contra população do Estado”, afirma.

Deputado Alberto Neto propõe ações de sanitização contra covid-19 | Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou WEB TV Em Tempo/Tatiana Sobreira