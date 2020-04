Bolsonaro diz que vai 'restabelecer a verdade' sobre Valeixo e Moro

| Foto:

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro postou em sua conta no twitter na manhã desta sexta-feira (24) que dará uma coletiva, hoje às 17h, para falar sobre a exoneração do diretor geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo e do pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro.

O presidente disse que vai restabelecer a verdade e ainda postou um documento do DOU ( Diário Oficial da União) que cita que foi o diretor da PF que pediu para ser demitido.

“Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro”, escreveu o presidente.

- Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro.

Moro pediu demissão acusando o presidente da República de interferir nas investigações da Polícia Federal. O ministro também negou que tenha assinado a demissão de Valeixo, conforme consta no Diário Oficial da União. O ex ministro da Justiça disse que o diretor da Polícia Federal pediu para deixar o cargo, mas que teria sinalizado apenas que seria melhor sair "por pressões" que estaria recebendo por parte do governo federal.

