Tribunal Eleitoral divulga site para regularização de título

Manaus - Os eleitores que tem pendência com título de eleitor vão poder contar com plataforma online lançada nesta terça-feira (28), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diante da pandemia do novo coronavírus e o fechamento dos cartórios eleitorais, o TSE pede que os eleitores resolvam as pendências no documento de forma eletrônica.

A plataforma do TSE, também, é para os jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento. Os eleitores que estiverem com pendências no documento não poderão votar nas eleições de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país.

Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral pelo site www.justicaeleitoral.jus.br, será fechado e nenhuma alteração poderá ser permitida, somente a impressão da segunda via do título será autorizada.

A medida é necessária para que a Justiça Eleitoral possa saber a quantidade de eleitores que estão em dia com o documento e poderão votar.

Dados

No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.

Além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.