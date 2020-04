STF discute legalização do aborto em caso de Zika vírus

O Plenário virtual do STF já tem sete votos para rejeitar o julgamento | Foto: Reprodução

Começou na última sexta-feira (24) e deve se estender até a próxima quinta- feira (30), no Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, a votação para determinar se as mulheres grávidas infectadas com o Zyka vírus, podem optar pelo aborto sem serem criminalizadas por isso. O vírus em grávidas pode fazer com que o bebê nasça com complicações.



A microcefalia é a má formação do cérebro, doença que causa problemas neurológicos na criança. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. No STF, os ministros decidem até esta quinta-feira (30) se as gestantes acometidas pelo Zyka vírus podem ter a liberdade de optar pelo aborto, sem serem criminalizadas visto que a criança corre risco de nascer com microcefalia.



A relatora da pauta, a ministra Cármen Lúcia, manifestou-se contra o pedido de não penalização do aborto, e foi acompanhada, até o momento, por todos os ministros que votaram: Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Por enquanto, não houve votos favoráveis à permissão.



No STF, o julgamento está sendo feito em sessão virtual. Os demais ministros devem votar até o fim desta semana.



