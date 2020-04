Deputado vai mover ação criminal contra autores de fake news

Manaus - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), apresentou dados nesta terça-feira (28), que rebatem notícias falsas sobre contratos do parlamento e afirmou que vai mover ações cíveis e criminais contra os indivíduos que estão propagando e compartilhando fake news.

Josué apresentou dados que estão disponíveis no ‘Portal da Transparência’, comprovando que o contrato de Buffet do Parlamento está suspenso desde o último dia 14 de março, quando também foram suspensas as atividades da Assembleia como medida de isolamento por conta da pandemia do coronavírus. Ele esclareceu ainda que o contrato de R$ 1,6 milhões é uma estimativa anual e que são pagos somente os serviços que forem utilizados.

O parlamentar disse ainda que, não vai aceitar ataques contra ele e sua família. “A partir de agora todas as minhas ações serão extremamente técnicas. Tenham no Josué uma pessoa que vai estar ao lado do povo e acima de tudo dentro da legalidade, com espírito público e acima de tudo ouvindo a população, ao lado do povo do Amazonas e do povo brasileiro”, declarou o parlamentar estadual

O deputado, ressalta que vem trabalhando há mais de um ano para ser independente politicamente e, não depender de decisões de caciques políticos regionais. Missão que alcançou há menos de um mês ao se tornar presidente do PRTB no Amazonas, partido cujo presidente nacional é o experiente político Levy Fidélix e o vice- presidente da República General, Hamilton Mourão.

