Colapso na saúde do Amazonas exige pacto de governança

Manaus - Diante do colapso do sistema de saúde no Amazonas, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs na manhã desta quarta-feira, 29, urgência no estabelecimento de um pacto de governança entre os poderes para unificar forças no enfrentamento da Covid-19.

Segundo Serafim, precisam sentar juntos para discutir medidas de combate e prevenção à pandemia: Governo do Estado, Assembleia Legislativa (ALE-AM), Ministério Público Estadual (MP-AM), Tribunal de Contas (TCE-AM), Tribunal de Justiça (TJ-AM), Defensoria Pública (DPE-AM) e Prefeitura de Manaus.

“Faz tempo que venho defendendo que para o enfrentamento das crises que o estado vem registrando desde 2015 para cá é necessário um pacto de governança. O que seria isso? Um entendimento entre governador, presidente da ALE-AM, do TJ-AM, do TCE-AM e chefe do MP-AM e prefeito de Manaus. Essas seis pessoas, em torno de uma mesa, despidos de qualquer pretensão pessoal, mas visando o interesse público, sentarem e trocarem ideias da melhor maneira de como a gente vai sair desse imbróglio”, disse Serafim.

O líder do PSB na ALE-AM sugeriu que o presidente da ALE-AM, deputado estadual Josué Neto (PRTB), faça esse contato entre os órgãos com o objetivo de alinhar uma primeira reunião.

“O que estou vendo é que cada um está remando para um lado e nós estamos vendo confrontos entre poderes sem que os objetivos sejam alcançados. Então, eu proponho ao presidente Josué Neto, que tente buscar isso, faça esse apelo aos demais chefes de poderes para que possa haver essa primeira reunião”, concluiu Serafim.

Casos de Covid-19

O Amazonas registrou, até esta terça-feira (28), 4.337 casos confirmados do novo coronavírus no estado, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, elevando para 351 o total de mortes.

