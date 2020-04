Atendimento itinerante entregará ‘Cartão Cidadão’

Os interessados são atendidos em um ônibus climatizado e adesivado com as imagens do Cartão Cidadão | Foto: Divulgação/ PMM

Manaus - O atendimento itinerante da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), iniciou nesta quinta-feira (30), para a entrega da primeira via do ‘Cartão Cidadão’, modalidade que permite o pagamento da passagem de ônibus por meio do cartão carregado com créditos.

A previsão do serviço voltará a ser realizado na segunda (4) e terça-feira (5), das 8 às 14 horas, na praça da Matriz, sob a coordenação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). A meta é ampliar o atendimento itinerante para todas as zonas da cidade.

Os interessados são atendidos em um ônibus climatizado e adesivado com as imagens do Cartão Cidadão. Após adquirir de forma gratuita a primeira via do cartão, os usuários poderão comprar os créditos necessários e fazer a recarga em 350 pontos de vendas, divulgados no site sinetram.com.br.

Gestão

A PMM quer ampliar o uso dos bilhetes eletrônicos (cartão cidadão), no sistema de transporte coletivo, utilizado por aproximadamente 400 mil usuários. A iniciativa da gestão municipal faz parte do Decreto 4.649, publicado na edição 4.722 do Diário Oficial do Município, em novembro de 2019.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra, a gestão do prefeito Arthur Neto recomenda o uso do cartão eletrônico pelas vantagens que o sistema oferece e também, neste momento, como forma de prevenção ao novo coronavírus. “O prefeito Arthur tem uma visão moderna e quer garantir mais segurança aos usuários. Além de enfatizar a importância do uso do cartão, até para evitar contaminação pelo dinheiro, ele também tem se preocupado em alertar aos passageiros para o uso da máscara dentro dos ônibus”.

O atendimento itinerante faz parte das medidas da intervenção decretadas pela Prefeitura de Manaus que, entre elas, incentiva o uso prioritário do cartão eletrônico. Além dessa ação, a intervenção financeira junto às empresas de transporte equilibra e permite maior transparência no fluxo de receitas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Manaus.

*Com informações da assessoria.