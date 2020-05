Acusado de Judas, Moro declara "há lealdades maiores que as pessoais"

Brasil - Após prestar depoimento na Polícia Federal, em Curitiba, no último sábado (2) o ex-ministro Sergio Moro escreveu em suas redes sociais a frase: “há lealdades maiores que as pessoais”. A declaração veio um dia após Moro ser chamado de Judas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Na manhã do último sábado (2), Bolsonaro publicou um vídeo também em suas redes sociais sobre a suspeita em relação ao atentado que sofreu durante sua campanha política em 2018, com uma facada no tórax. O presidente então escreveu: “os mandantes estão em Brasília”. Em outra publicação Bolsonaro disse “O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?”, referindo-se ao depoimento de Moro para a PF.

Ao pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança pública do Brasil, Sergio Moro, acusou Bolsonaro de tentativa de interferência política na corporação. O ex-ministro concluiu seu depoimento no prédio a Policia Federal após oito horas de esclarecimentos. Em frente ao local, grupos de manifestantes se aglomeraram e saíram em defesa de Moro e outros em defesa presidente da república.

Por volta de 00h20 da madrugada de domingo (3), Moro deixou o local sem falar com a imprensa, durante seu depoimento o ex-ministro garantiu que apresentará novas provas sobre as acusações feitas ao presidente.