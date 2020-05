Senador defende quarentena total para frear pandemia

O senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (5), a implementação de uma quarentena total, também conhecida como lockdown, para frear a pandemia de coronavírus no Brasil.

— É um quadro de calamidade pública que precisa de medidas mais duras, que possam restringir ainda mais as atividades econômicas e a circulação de pessoas. Seria uma quarentena nacional que, no entanto, pela ausência de liderança, coordenação e articulação por parte do governo federal, tem que ficar na dependência do posicionamento de estados e municípios.

O senador lembrou que o Congresso Nacional aprovou em fevereiro uma lei que autoriza a medida (Lei 13.979, de 2020).

Humberto disse que a crise no país se agravou e já virou motivo de preocupação internacional. Para ele, várias cidades necessitam de decisões mais duras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Fortaleza e Recife.

— Medidas como essa quarentena já estão no momento de serem tomadas. E nós temos certeza que essas medidas terão apoio integral da população e da nossa bancada no Congresso Nacional. Não há outra saída, teremos que tomar essa decisão — disse Humberto.

O senador pediu ainda o apoio da Forca Nacional de Segurança para a implementação da quarentena total.

