Governador e prefeito pedem conversa ampla sobre 'lockdown' em Manaus

Manaus - O governador do Estado Wilson Lima (PSC) e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) voltaram a ajustar o discurso, logo depois do pedido de implantação de lockdow, encaminhado nesta terça-feira (5), à Justiça do Amazonas, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). Ambos os representes dos executivos estadual e municipal defenderam uma discussão ampliada sobre a implantação de bloqueio total em Manaus, que já sofre com uma das piores curvas de contaminação e de óbitos do país, causadas pela pandemia da Covid-19.

Para o MPE-AM, o isolamento total é a única medida para desacelerar a curva de contaminação da Covid-19, em Manaus | Foto: Lucas Silva

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, disse que o MPE-AM entende que o lockdown é a única forma que se tem hoje, para achatar a curva da Covid-19 em Manaus. “A ascendência dela é incontestável. Os números não são alentadores, passados quase dois meses do início da pandemia no Estado. Então o MPE-AM tomou uma medida que se faz necessária e urgente, no sentido de manter aquelas pessoas, que ainda não se conscientizaram da gravidade do momento que nós estamos vivendo, em casa", afirmou.

O MPE-AM, solicitou à Justiça, por meio de Ação Civil Pública (ACP), que determine ao Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a implantação do ‘lockdown’, termo que em tradução literal, significa bloqueio total. No pedido, o órgão ministerial solicita que que o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, implantassem, no prazo de 24 horas, a interdição de qualquer atividade na capital amazonense.

Prefeito não vê clima para lockdows, mas fala de medidas mais rígidas | Foto: Divulgação

Com a ACP ainda parada na Justiça, Arthur Neto defendeu uma democratização do assunto entre as entidades, para avaliar a necessidade e aplicabilidade do lockdown. “Deveria haver uma reunião mais ampla, envolvendo o prefeito e o governador (...). Isso não é matéria para decisão em plantão. Proponho, desde já, a troca do lockdown, talvez impossível – em plena garantia da lei e da ordem – de ser efetivamente implementado e sugiro adotarmos medidas mais rígidas que forcem a adesão das pessoas ao isolamento social, sem a decisão extrema e arriscada do lockdown”, reiterou.

O govenador Wilson Lima, se manifestou sobre a ACP por meio do Twitter. “Estamos em contato permanente com a Prefeitura de Manaus, o Ministério Público e Secretaria de Segurança para encontrarmos um consenso nessa questão do pedido de lockdown, feito pelo MPE-AM. (...) Em princípio, defendo um isolamento mais rigoroso. Mas, tudo depende da resposta social, das pessoas terem consciência da necessidade de isolamento. O quadro é grave e se não houver compressão dessa curva da Covid-19 em Manaus, seguramente medidas mais rígidas serão adotadas”, completou.

Wilson Lima defende o isolamento mais rigoroso, mas diz que ele depende da resposta social | Foto: Divulgação

Parlamento estadual



O debate no legislativo também dividiu opiniões, a deputada Alessandra Campêlo (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), disse ser contrária ao lockdown. “Sem que haja um diálogo entre todos os atores envolvidos no combate à pandemia, e que se for necessário, que seja realizado cumprindo todos os requisitos e não de forma açodada”, afirmou.

A deputada Joana Darc (PL), líder do governo no Poder, informou que está sendo elaborado um planejamento estratégico unificado. “Contra a Covid-19, é necessário um plano estratégico compartilhado por todos os entes federativos, prefeituras, governo do Estado e Federal. Com isso, conseguimos mais efetividade nas ações e evitamos o desperdício de recursos públicos”, reiterou.

O deputado Delegado Péricles (PSL) disse que não há dúvida que o Amazonas está em guerra, com os números de tantas mortes ocorridas nos últimos meses. “Até agora, dez profissionais de saúde, 12 policiais militares e três policiais civis faleceram em decorrência da Covid-19. Entrei com um projeto de lei que prevê uma pensão de R$100 mil reais aos dependentes dos servidores da área de saúde que morrerem em função d do trabalho que desenvolveram no combate à pandemia”, explicou.

O deputado Felipe Souza (Patriota) se disse contrário a medida do lockdown, por achar a medida muito restritiva. Segundo ele, os resultados poderão ser piores que o esperado. “Nem Estado, nem prefeitura têm efetivo suficiente para fiscalizar uma medida dessas”, relatou.

A deputada Therezinha Ruiz (PSDB) também voltou a denunciar a situação dos flutuantes que continuam abertos ao público nos rios de Manaus, mesmo com a determinação estadual que proíbe o funcionamento de estabelecimentos do tipo.

“Temos recebido denúncias de que flutuantes, sendo alguns deles irregulares, continuam funcionando. Já fizemos um encaminhamento à vigilância sanitária e à Marinha, para que façam uma fiscalização”, finalizou.