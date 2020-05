Governador determina transparência total a contratações emergenciais

O Governo também está organizando um Plano de Aquisições exclusivo para as ações de enfrentamento ao novo coronavírus | Foto: Maurílio Rodrigues/Secom

Manaus - Por determinação do governador Wilson Lima, a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) está disponibilizando para consulta, no site do órgão, os processos de aquisições emergenciais com dispensa de licitação de bens ou serviços para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). O objetivo é facilitar o acompanhamento pelos fornecedores e aumentar a transparência das ações.

Nesta quarta-feira (06), está à disposição para consulta no site , o projeto básico referente ao processo de contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de apoio administrativo (maqueiros) para atender necessidades da rede pública estadual de saúde, conforme estabelecido no Plano de Contingência à Covid-19, em Manaus.

Os interessados podem mandar suas propostas para o e-mail [email protected] até o horário das 16h, do próximo dia oito de maio (sexta-feira). A fim de agilizar o processo e tendo em vista a urgência da contratação, a secretaria encaminhou pedido de cotação a todos os fornecedores desse tipo de serviço já cadastrados no sistema e-compras, do Governo do Estado, o que não impede que outros fornecedores, que tenham Classificação Nacional de Atividade Econômica (Cnae) para o serviço participem.

Transparência total

Com mais transparência, todas as fases dos processos de aquisições por dispensa de licitação passam a ter ampla divulgação no site da Susam e na mídia.

O Governo também está organizando um Plano de Aquisições exclusivo para as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O objetivo é concentrar todos os processos realizados pela Susam e facilitar o controle e acompanhamento passo a passo dos mesmos, desde o projeto básico até a escolha do fornecedor.

A intenção é dar publicidade a todos os atos e abrir para o conhecimento e acompanhamento da sociedade com total transparência.

O plano está sendo executado por uma equipe técnica integrada e envolve, além da Susam, outros órgãos e secretarias de Governo – Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM) e Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

