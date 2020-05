Desembargadores Aristóteles Thury e Jorge Lins assumem TRE-AM

Desembargadores Aristóteles Lima Thury é o novo presidente do TRE-AM | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Os desembargadores Aristóteles Lima Thury e Jorge Manoel Lopes Lins foram empossados, respectivamente, como presidente e vice-presidente/corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A solenidade de posse foi realizada nesta quinta-feira (7) por meio de sistema de videoconferência.

Com 40 anos de magistratura, Aristóteles Lima Thury assume a presidência da Corte Eleitoral do Amazonas em substituição ao desembargador João de Jesus de Abdala Simões, que dirigiu a Corte Eleitoral no biênio 2018-2020, gestão esta que teve Aristóteles Thury no exercício da função de vice-presidente/corregedor.

Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins assume a vice-presidência e corregedoria do TRE-AM | Foto: Divulgação

Com 35 anos de magistratura, Jorge Manoel Lopes Lins, por sua vez, assumirá, na Corte Eleitoral, o cargo de vice-presidente e corregedor, funções estas que foram exercidas no último biênio pelo desembargador Aristóteles Thury.

Discurso

Em discurso, o desembargador Aristóteles Thury falou sobre a experiência acumulada nos 40 anos de magistratura, dos quais 11 anos foram exercidos em comarcas do interior e prometeu o máximo empenho para dirigir o TRE-AM.

" "Lá se vão 40 anos na judicatura, dos quais 11 no interior, enfrentando águas calmas, vários banzeiros e procelas de nossos rios rebeldes e hoje, penso nos nossos caudalosos rios e a bordo de uma nau que me trouxe a esse porto, cheio de sabedoria e coragem, para iniciarmos uma nova viagem, que tenho certeza, também será exitosa, pois contarei com um imediato experiente, o colega desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, e partiremos, com a proteção do Grande Arquiteto do Universo, a uma nova jornada com toda segurança", disse o novo presidente do TRE-AM. " Aristóteles Thury, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

Desembargador Abdala Simões



Ao deixar o cargo, o desembargador João de Jesus Abdala Simões, desejou uma gestão exitosa aos empossados, e fez um breve balanço de sua gestão, destacando ações como a conquista, pelo TRE-AM, do inédito Selo Diamante, conferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Videoconferência



A solenidade de posse, que contou com a participação de vários magistrados do Amazonas, foi realizada por videoconferência em razão da necessidade de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS,) devido à pandemia da covid-19.

A sessão teve 1h23 de duração e pôde ser acompanhada pela internet, no canal do TRE-AM na plataforma Youtube, cuja gravação pode ser acessada no vídeo abaixo:

Biografia



Aristóteles Lima Thury

O desembargador Aristóteles Thury tem longa carreira sedimentada nas Justiças Comum e Eleitoral, tanto na primeira quanto na segunda instâncias. Como juiz eleitoral no interior do Estado, atuou na 38ª Z.E. (Tapauá), na 56ª Z.E. (Iranduba), na 44ª Z.E. (Pauini) e na 50ª Z.E. (Juruá). Na capital, foi titular da 40ª Zona Eleitoral e, no ano de 2000, foi designado para conhecer e julgar as reclamações e representações daquele pleito.



De 2002 a 2006 assumiu a Corte na vaga de Juiz de Direito da classe dos magistrados, período em que teve atuação marcante ao presidir a Comissão de Auxílio aos Trabalhos de Apuração, digitação, totalização e transmissão do pleito (1º e 2º turnos). Foi também diretor da Escola Judiciária Eleitoral em 2005, mesmo ano em que foi designado para compor a Comissão Especial Apuradora do Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Após isso, o desembargador Aristóteles Thury voltou a presidir pleitos municipais, passando por São Paulo de Olivença, Maués, Iranduba, Santa Izabel do Rio Negro e Silves.

Em 2010 o magistrado ocupou a vaga de membro substituto destinada aos desembargadores do TJAM e, no biênio 2018/2020, foi Vice-Presidente e Corregedor do TRE-AM. Ao longo de sua carreira de magistrado, também lecionou as disciplinas de Direito Penal e Processual Penal em diversas Faculdades do Amazonas.

Jorge Lins

Natural de Manaus, o atual vice-presidente e corregedor ingressou na magistratura em 1985. Jorge Lins tem atuação marcante no âmbito da Justiça Eleitoral, a começar por sua designação, nas eleições municipais de 1992, para atuar na 11ª e 46ª Zonas Eleitorais das Comarcas de Eirunepé e Envira.

Em 1993, foi designado para exercer a função de Juiz Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Boca do Acre e, no mesmo ano, na 44ª Zona Eleitoral do Município de Pauiní. Presidiu, ainda, as eleições nos Municípios de Ipixuna e Guajará, bem como na Capital, nas 59ª e 65ª Zonas Eleitorais. Como Desembargador, exerceu o cargo de Membro Suplente do TRE/AM durante o biênio de 2018-2020.

