‘Prefeituráveis’ trabalham combate à pandemia como bandeira

Manaus – Sem clima para fazer debate político, sobre a eleição municipal de 2020, que ainda segue agendada para outubro deste ano, os pré-candidatos a prefeito de Manaus encontraram o que fazer em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e assim vem se mantendo as suas imagens acesas para o eleitor manauara. Com ações voluntárias, produção de conteúdo, emendas parlamentares e projetos de lei, os quatro primeiros colocados nas últimas pesquisas de intenção de votos, têm usado as suas influências políticas no enfrentamento à Covid-19, que coloca o Estado entre as piores curvas de crescimento de infecção e mortes no país.

O ex-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (Avante), por exemplo, tem produzido conteúdo semanal falando sobre o problema, apontando soluções políticas para os efeitos da crise sanitária, como falou da necessidade de os governos estadual e municipal unirem forças contra a pandemia e também quando disse que o Amazonas já vivia sérios problemas com a saúde e a economia e que, portanto, não era hora de criar um terceiro problema: o político. Além dos artigos semanais, David que tem liderado nas intenções de votos, também realiza lives por meio das suas redes sócias debatendo o tema.

David Almeida tem publicado artigos semanais e debatido a crise por meio das suas redes sociais | Foto: Ruan Souza

Longe dos textos e dos vídeos, David Almeida conta que, tem sido procurado por profissionais da saúde que enfrentam dificuldades no enfrentamento ao novo coronavírus, principalmente quanto a proteção de suas vidas. O político diz depois de tantas solicitações, ele indicou o Instituto Transire, que doou na quarta-feira (6) mais de 1 mil Equipamentos de Proteção Intensiva (EPIs), a profissionais da saúde do Amazonas, bombeiros civis e coveiros dos cemitérios públicos de Manaus.

“Eu quero agradecer, em nome da população do Amazonas, a empresa e ao Instituto Transire, na pessoa do senhor Gilberto Novaes, pela doação de cestas básicas, macacões químicos e viseiras (EPI's), a profissionais da saúde, bombeiros e coveiros dos cemitérios públicos de Manaus. São iniciativas como essa, na luta contra o novo coronavírus, que merecem nossa distinção”, disse o ex-governador em uma das suas redes sociais.

O deputado federal José Ricardo (PT), que vem em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de Manaus, conforme as pesquisas, conta tem atuado em favor da população, por meio de proposituras sugeridas nas sessões remotas da Câmara dos Deputados. Ele diz que o foco principal do seu trabalho tem sido voltado ao combate à pandemia e o auxílio à população, no sentido de garantir direitos, alimentação trabalho e renda. O parlamenta diz ainda que tem atuando em favor das pequenas e médias empresas, nesse momento dificuldade economia.

José Ricardo tem usado o mandato de deputado federal para o combate à pandemia | Foto: Divulgação

O petista informa que propôs e participou de vários projetos, incluindo a criação do Comitê Nacional de Articulação e Enfrentamento à crise. “Também menciono o projeto para criar um adicional de insalubridade, a todos trabalhadores na área da saúde. Ainda vamos propor uma intermediação junto ao setor empresarial, para evitar as demissões em massa. Além de fazer indicações para que se construa hospitais de campanha no interior do Estado do Amazonas, para atender a população e em particular os povos indígenas. Então são muitos projetos, indicações e requerimentos em favor da população durante esse período”, explica.

O deputado federal capitão Alberto Neto (Republicanos), que apareceu como quarto colocado nas intenções de voto das últimas pesquisas, tem seguido com os trabalhos da Câmara dos Deputados, buscando a liberação das suas emendas parlamentares para ajudar combater ao novo coronavírus.

Alberto Neto, tem buscado a liberação de recursos das emendas parlamentares para apoiar o combate ao vírus | Foto: Lucas Silva

O parlamentar já destinou, aproximadamente, R$ 26 milhões entre emendas individuais impositivas e de bancada. Os recursos foram distribuídos aos municípios de Itamarati, Caapiranga, Juruá, Canutama, Maués e Urucurituba, para aquisição de medicamentos, material de EPIs e álcool em gel. “Os profissionais da saúde estão na linha de frente desta guerra que tem sido combater a Covid-19. Eles são merecedores do reconhecimento e comprometimento no tratamento aos doentes. Outra categoria que vive exposta é a dos policiais militares, que também precisam ser valorizados”, ressaltou o Neto, sobre o adicional de insalubridade.

Pouco visto nos últimos meses, o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), que disputa a primeira colocação nas intenções de voto dom David Almeida, tem usado as suas redes sociais com mensagens de conscientização à população a respeito da pandemia e também tem pedido apoio e coalizão entre autoridades no combate ao novo coronavírus.

Amazonino tem aparecido pouco, mas em abril fez postagem contra a pandemia | Foto: Divulgação

Na sua última postagem na rede social, feita em abril, Amazonino disse: “Amazonenses, peço atenção para o apelo que eu vou fazer! Sabemos que a situação da saúde em nosso Amazonas é crítica. (...). No entanto, este não é o momento de criticar, A, B ou C, temos que apoiar o Governador, o prefeito, as secretarias de saúde, os servidores públicos da saúde que serão nossos soldados e oficiais nesta guerra que é de todos nós. Todos precisamos lutar juntos, para salvar vidas, acima de qualquer interesse”, comentou.

A pesquisa

De acordo com a última pesquisa estimulada de intenções de votos, realizada e divulgada pelo do Instituto DMP/Tiradentes em março deste ano, aponta que Amazonino Mendes (Podemos) mantém o primeiro lugar com cerca de 26% da preferência do eleitorado, seguido de David Almeida (Avante) com 18%, José Ricardo (PT) com 6% e Capitão Alberto Neto com 5% (Republicanos).

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), sob o número 02776/2020. Nela, foram ouvidos 1.002 eleitores entre os dias 2 e 4 de março. Pesquisa de consumo interno dos bastidores aponta que, entre David e Amazonino, em provável segundo turno, David o venceria se as eleições fossem no período que as pesquisas foram realizadas. Do mesmo modo, contra o petista José Ricardo, David também sairia eleito prefeito de Manaus.