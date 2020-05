Agências bancárias em Manaus terão que adotar medidas contra pandemia

O Projeto de Leide autoria do vereador Professor Gedeão Amorim (MDB), foi aprovado e seguiu para sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto. | Foto: Robervaldo Rocha – Dircom/CMM

MANAUS (AM) - Amplamente discutido pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta terça-feira (12/5), o Projeto de Lei 127/2020, de autoria do vereador Professor Gedeão Amorim (MDB), que obriga as agências bancárias a adotar medidas temporárias de prevenção para assegurar o distanciamento e evitar a disseminação do covid-19 entre pessoas que precisam circular nesses locais, foi aprovado e seguiu para sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Dentre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, as agências deverão disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos de clientes e funcionários, instalar sinalização de solo indicando a distância mínima de dois metros entre clientes que esperam nas filas, assim como o distanciamento mínimo de dois metros entre cadeiras destinadas a clientes, usuários bancários, funcionários e equipes de apoio.

Dia do Enfermeiro

Todo dia é dia de dar parabéns às pessoas que atuam na área de saúde. Especialmente aos enfermeiros, que celebram seu dia nesta terça-feira (12/5). Na linha de frente no combate do novo coronavírus, eles, assim como os médicos e tantos outros profissionais, convivem diariamente com o medo, a morte, a ansiedade.

Segundo dados do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) somente no Estado do Amazonas já foram registrados 19 óbitos nesse grupo, desde o início da pandemia no Estado e 144 foram afastados de suas funções por terem sido diagnosticados com a doença, de acordo com dados obtidos junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Em todo o país, já são mais de 11 mil casos entre suspeitos e confirmados, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Um boletim divulgado recentemente pelo órgão informou que 75 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem já morreram no Brasil devido à Covid-19, um registro maior do que a soma dos casos vistos entre profissionais da área na Itália (35) e na Espanha (quatro). Então, para tentar celebrar de alguma forma este Dia do Enfermeiro, o vereador Professor Gedeão Amorim (MDB) prestou homenagens durante sessão plenária virtual nesta terça-feira (12/5) a todos os enfermeiros da cidade de Manaus e ainda apresentou Moção de Parabenização ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM).

O vereador lembrou a época em que foi diretor administrativo do Hospital Francisca Mendes durante um ano e relatou os momentos comoventes que muitas vezes os enfermeiros, os quais ele chamou de “anjos”, presenciam quando as famílias são informadas de que seus entes queridos morreram. “Todos esses profissionais merecem de nós uma imensa gratidão, logo eles que acumulam emoções nesses momentos tão difíceis”, afirma o vereador Gedeão Amorim.

Com informações da assessoria

Leia mais: www.emtempo.com.br/coronavirus