Vereadores acompanham recursos federais para pandemia em Manaus

Manaus - A planilha apresentada aos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) com os valores que cada município deverá receber da União, como parte do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, servirá de subsídio para o poder legislativo acompanhar a aplicação dos recursos que serão repassados para Manaus e todo o Amazonas, na avaliação do presidente Joelson Silva (Patriota).

Os números foram socializados nesta quarta-feira (13), pelo senador Eduardo Braga (MDB), durante audiência pública virtual, que durou mais de cinco horas e também contou com a presença do senador Plínio Valério (PSDB-AM).

“Com essas informações, que são altamente importantes, pudemos dirimir várias dúvidas. É um material bem didático e autoexplicativo, que será bastante útil nesse trabalho de acompanhamento do que será aplicado de recursos em benefício da nossa população”, disse Joelson.



Após ser exaustivamente discutido e ter recebido várias emendas, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) – que prestará auxílio financeiro a estados e municípios no valor de R$ 125 bilhões – prevê o envio de R$ 2,1 bilhões para o Amazonas. Desse total, R$ 320 milhões deverão ser repassados para Manaus.



Os dados informados representam um socorro nesse momento de pandemia e, mesmo dependendo de sansão do presidente da República para liberação, são aguardados com grande expectativa pelos poderes públicos locais. A previsão é que o recurso seja liberado no início da próxima quinzena pela União.



Mais audiência

Ao término da audiência pública, que abriu o ciclo de debates na Câmara sobre a temática, Joelson Silva informou que já manteve contato com o deputado Silas Câmara (Republicanos) para que o parlamentar esteja na sessão plenária da próxima segunda-feira (18), acimpanhado de outro membro da bancada federal do Amazonas, para continuar as discussões e esclarecimentos sobre a Covid-19 e os recursos federais previstos para combater a doença no Amazonas.

“A ideia é continuar e vamos fazer todos os esforços para isso. Nesse primeiro encontro, já tivemos uma reunião bastante positiva, um dia muito especial para todos. Agradeço aos senadores e aos internautas, pelos mais cinquenta questionamentos feitos durante a audiência”, comemorou Joelson Silva.

