Maricilia Teixeira toma posse como secretária da Seas

Manaus - A nova titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Maricilia Teixeira da Costa, foi empossada no final da tarde desta quinta-feira (14). Numa cerimônia simples e rápida, seguindo as recomendações de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19, a assinatura do termo de posse ocorreu na sede do Governo do Amazonas, na Compensa, zona oeste de Manaus, com a presença do governador Wilson Lima.

Maricilia Costa é amazonense da cidade de Manaus e tem 56 anos. É psicóloga formada pela Uninorte e tem pós-graduação em Psicologia Comportamental. Sua trajetória na assistência social iniciou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) em 2001 como estagiária.

Foi coordenadora do Projeto “Ame a Vida”, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (2005 a 2013), atuou na diretoria de eventos da Manauscult (2013 a 2017) e, antes de assumir a Seas, era assessora técnica do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (2017 a 2020).

Maricilia Costa assumiu a Seas no início desta semana. Dar continuidade ao trabalho e unir as ações da Seas com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e outros órgãos que formam a área social do Governo do Amazonas são suas prioridades na gestão.

"Nossa equipe vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela ex-secretária Márcia e imprimir a nossa marca, fortalecendo a parceria com o Fundo de Promoção Social. Por determinação do governador Wilson Lima, a Seas também continuará dando prioridade ao combate à pandemia porque a área social é junto com a saúde e a economia uma das principais frentes de batalha nessa crise que estamos enfrentando”, disse Maricilia.

*Com informações da assessoria