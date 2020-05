Mulheres pretendem conquistar 50% das cadeiras na CMM

Manaus – Para as pré-candidatas as eleições municipais, a busca por igualdade de gênero neste ano vai deve ganhar força por dois fatores: Mais validação da opinião feminina em cargos eletivos e o fim das coligações partidárias para eleições proporcionais, antes válidas para concorrentes às 41 vagas da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo o secretário geral do partido Avante, Wagno Oliveira, a sigla lançará cerca de 19 pré-candidatas à CMM. “Temos uma grande confiança nesse time feminino. E não temos dúvidas que iremos eleger algumas dessas mulheres, por que o Time está bem qualificado, tem propostas e nomes que vão garantir votos”.

Para a presidente do Podemos Mulher no Amazonas, Renata Moraes, as mulheres em todo o mundo, têm conquistado cada vez mais protagonismo na política. “A busca por espaços na sociedade e na política tem se intensificado cada vez mais. Nosso partido acompanha essa tendência, e vai lançar duas candidaturas majoritárias femininas em Japurá e Iranduba. No município de Apuí teremos uma vice; e em Manaus, 15 pré-vereadoras”, detalhou.

O presidente municipal do Democracia Cristã (DC) Sirlam Cohen, afirmou que em Manaus, a participação das mulheres no partido é muito representativa. “Não tivemos nenhuma dificuldade em alcançar os 30% de gênero qual a lei obriga. E mais, teremos 25 pré-candidatas a vereadora, que fazem parte de vários segmentos da sociedade representadas por enfermeiras, pedagogas, professoras, policiais, ambientalistas e líderes comunitárias” reitera.

No Partido dos Trabalhadores (PT), 25 mulheres também vão endossar a lista de pré-candidatas à casa legislativa municipal. “Nosso regimento interno prevê o preenchimento de 50% das vagas nas eleições para as filiadas. Mais do que a legislação obriga”, afirma o vice-presidente do PT, Thiago Medeiros.

Observatório de candidaturas

O Observatório Nacional de Candidaturas Femininas (ONCF), grupo de trabalho formado por advogadas de todo o Brasil, tem objetivo de capacitar, engajar e fomentar a participação das mulheres na Política.

A Especialista em Direito Constitucional e Administrativo e coordenadora do ONCF no Amazonas, Aparecida Veras, afirma que a iniciativa visa aumentar o número de mulheres nos cargos eletivos. ”Além de capacitar mulheres que queiram participar da política, o observatório também tem como função, fiscalizar a participação das mesmas e suas relações com seus Partidos, durante todo o período eleitoral, no sentido de salvaguardar os direitos das candidatas, de forma a assegurar sua participação justa no pleito com efetiva possibilidade de eleição”.

A coordenação Nacional do ONCF é exercida pela Advogada Valéria Paes Landim do Estado do Piauí, e no Amazonas quatro advogadas coordenam a iniciativa: As advogadas Aparecida Veras, Anne Louise Ventura, Maria Benigno e Gláucia Soares.

Última eleição

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no ano de 2016, o último pleito municipal foi disputado por quase 9.590 mil candidatos em todo o Amazonas. Destes 3.007 eram mulheres, que representaram os 30% exigidos pelo TSE aos partidos políticos.

Para as Câmaras Municipais, as mulheres preencheram 32% das vagas em disputa, com 2.926 candidatas em todo Estado e 443 em Manaus; sendo 32 mulheres no páreo para as 61 vagas de prefeituras do interior, pois em Manaus não houveram candidatas, apenas duas vices. Já nos municípios, as 49 vices candidatas deixaram o nome à disposição dos eleitores.

O perfil das candidaturas femininas foi traçado a partir do mesmo levantamento de 2016 do TSE, que aponta as seguintes características predominantes: A maioria das mulheres, possuí ensino médio completo, com faixa etária média de 40 anos, solteiras e pardas.

Cerca de 2.452 disputaram às vagas por meio de coligação partidária, sendo apenas 52 mulheres disputando reeleição. Em 2016, o partido que mais apresentou candidatas foi o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 237 filiadas.