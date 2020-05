Universidade oferece serviços jurídicos online durante a quarentena

Para ter acesso ao serviço, basta entrar em contato pelo Whatsapp | Foto: Divulgação

Amazonas - Com o objetivo de facilitar para população o acesso à justiça no atual cenário de isolamento social, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniNorte - Centro Universitário do Norte realiza um plantão de atendimento jurídico online para os cidadãos amazonenses. O atendimento é gratuito, com agendamento via WhatsApp.

Os serviços ofertados incluem orientação jurídica para esclarecer dúvidas, ajuizamento de ações judiciais e acompanhamento processual de ações que já se encontram em tramitação. As áreas de atendimento incluem criminal, família, cível, consumidor, trabalhista e de sucessões.

“Falar com um advogado ou um defensor público está mais difícil, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de constituir um advogado particular. Essas pessoas são o nosso público alvo”, afirma o coordenador do NPJ, Wilian dos Santos Torres Junior.

Ainda segundo ele, o atendimento jurídico pode ser essencial para o bem-estar e a segurança das famílias em situação de isolamento social. “Podemos, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança contra aquele pai ou responsável que não está pagando a pensão alimentícia à criança. Dessa forma, diminuímos os riscos que a criança está sofrendo nessa época de pandemia”, explica Wilian.

Para ter acesso ao serviço, basta entrar em contato pelo Whatsapp (92) 99211-4989. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

*Com informações da assessoria