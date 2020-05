Arthur Neto diz que Bolsonaro é despreparado, inculto e deseducado

Arthur Neto disse ainda que o presidente da república transformou a solenidade de Ministério em uma conversa de malandros de esquina. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após a veiculação de vídeo da reunião ministerial que teve a divulgação do registro em vídeo autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, nesta sexta-feira, 22. em que o presidente Jair Bolsonaro ( sem partido), além de outros assuntos, ataca os governadores de São Paulo João Doria (PSDB) e do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC), além do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), o chefe do executivo em Manaus, reagiu contra os xingamentos do presidente. "Os insultos do presidente Bolsonaro, dirigidos a mim e a outros homens públicos, representam um verdadeiro “strip-tease moral” feito por quem não tem a mais mínima condição de governar o Brasil", disse o prefeito de Manaus.



Arthur Neto disse ainda que o presidente da república transformou a solenidade de Ministério em uma conversa de malandros de esquina. "Quebra a liturgia do cargo. Vulgariza a instituição que deveria saber honrar. Exibe despreparo e me põe a questionar todos os presentes: como um ministro pode, sem se desmoralizar, conviver com uma pessoa dessa baixa extração? Que tempos! Que costumes! Nosso povo merece acatamento e não a submissão a uma liderança do submundo das “rachadinhas” e das milícias, do submundo da ditadura e das torturas.

Em sua fala, Bolsonaro cita as autoridades dos três estados de forma pejorativa. "O que os caras querem é nossa hemorroida, nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, dentre outros, é exatamente isso, aproveitaram o vírus. O bosta do prefeito de Manaus, [Arthur Virgilio (PSDB)], está agora abrindo covas coletivas”, disse o presidente

Arthur Neto, em nota à imprensa disse que o presidente da República, " em seu criminoso boicote ao isolamento social, em seu desprezo aos indígenas, em seu apreço a garimpeiros que poluem rios, sonegam impostos e invadem áreas indígenas, é claramente cúmplice de tantas mortes causadas pelo Covid 19. Trata-se de um ser despreparado, inculto e deseducado. Não gosta de mim? Que bom. Sinal de que estou no lado certo da vida. Também não gosto da ditadura que já nos massacrou e que ele gostaria de reviver. Daqui a pouco mais de dois anos, o país estará livre de tão diminuta e mesquinha figura".

O vídeo com as declarações em que cita os politicos foi apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal e foi exibido pela imprensa na tarde desta sexta-feira (22).

