Fundo Mercosul garantirá insumos contra a Covid-19, diz Belão

Manaus - Pela segunda vez na Presidência do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) disse que a entidade apoia a proposta de criação de um Fundo Comum do Mercosul, para garantir insumos médicos, tais como respiradores, máscaras e medicamentos, aos países membros da UPM (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) e que estiverem vivendo situações emergenciais por conta da luta contra o novo coronavírus (Covid-19).

O Bloco Brasileiro é constituído por parlamentares de todos os estados brasileiros entre os quais o Amazonas se destaca por possuir um dos maiores parques industriais da América Latina em função do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). “A nossa responsabilidade é imensa diante do quadro de desafios que temos pela frente, inclusive, no apoio às políticas de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19)”, afirma o parlamentar.

Natural de Fonte Boa, Alto Solimões, Belarmino assumiu oficialmente na quarta-feira (20) o comando do Bloco Brasileiro da entidade internacional por meio de videoconferência após a renúncia do deputado Léo Barbosa, de Tocantins, que vai disputar a Prefeitura de Palmas, capital daquele Estado.

A eleição do parlamentar, líder do PP na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi unânime na reunião virtual presidida pelo deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, presidente do Conselho Deliberativo da UPM, que acatou a renúncia de Léo Barbosa e empossou Belarmino Lins, com o aval de todos os membros da Diretoria do Bloco.

Além de Kennedy e Belarmino, participaram da reunião de quarta-feira os deputados Edson Brum (RS), Neodi Saretta (SC), Zilá Breintenbach (RS), Miranda Guimarães, Marcos Hansen, Willian Brasil, Camila Carneiro, Aldo Miranda e Flavio Monteiro.

De acordo com Belarmino, neste momento a UPM, voltada para a integração dos povos sul-americanos, é uma entidade bastante focada nos esforços de todos os países do continente para debelar a Covid-19. O Bloco Brasileiro é solidário a esses esforços, lutando pela criação do Fundo Comum do MERCOSUL para dar maior suporte ao combate ao coronavírus no continente, conforme proposta nascida na reunião virtual de 17 de abril da Comissão de Saúde do Parlamento do Mercosul, presidida pelo deputado brasileiro Carlos Gomes.