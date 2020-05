Memes da reunião de Bolsonaro 'bombam na Web' com prós e contras

O assunto está entre os mais comentados desde a sexta-feira (22) | Foto: reprodução

Manaus - A reunião ministerial de Jair Bolsonaro é um dos assuntos mais comentados desde a última sexta-feira (22). O ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a divulgação do vídeo e consequentemente os brasileiros deram asas à imaginação e fabricação de memes na internet.

Após o anúncio da liberação do conteúdo do vídeo, muitos internautas aguardavam ansiosos pela repercussão nacional em um dos principais telejornais da Rede Globo, o Jornal Nacional. A criatividade uniu o já consagrado "dança com caixões", mas desta vez com a atuação dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Na imagem, os jornalistas levam o que seria o caixão de Bolsonaro após divulgação de vídeo.

Os apresentadores também ganham um meme especial | Foto: reprodução

O pedido de impeachment é comum nas palavras e memes de eleitores que são contra o atual governo. Nesse, unem um personagem de um consagrado desenho animado ao pedido da retirada de Bolsonaro da frente da presidência do país.

Desenhos animados são usados como referência | Foto: reprodução

Outra frase supostamente usada por Jair Bolsonaro menciona a palavra "hemorroida". A partir disso, vários memes foram criados por conta do problema de saúde causadas por esforço durante a evacuação, tanto por obesidade ou por gravidez.

Os internautas usam todas as armas contra Bolsonaro | Foto: reprodução

Pró-governo

Na mesma medida, os eleitores e apoiadores de Bolsonaro também fabricaram suas imagens sobre o assunto, mas não fizeram apenas isso. A tag #BolsonaroReeleito ficou por horas nos assuntos mais comentados nas redes sociais. Eleitores acreditam que o vídeo reafirmou a postura do atual presidente e, com isso, o apoio ficou mais evidente.

Até quem não participou da reunião foi mecionado | Foto: reprodução

Em um dos memes, aparecem dois personagens que não estavam na reunião, mas juntos colaboram para o sentido da piada. De um lado Sérgio Moro, que teria incitado a liberação do conteúdo do vídeo para testificar o que disse a respeito de Bolsonaro. De outro, Najila Trindade envolvida na polêmica com o jogador brasileiro Neymar Jr. O sentido está porque Najila também divulgou um vídeo que na verdade inocentava o jogador de agressão à modelo.

Eleitores iniciam discussão política | Foto: reprodução

Continuando com a publicação do conteúdo como uma espécie de arrependimento pela divulgação do vídeo da reunião, os apoiadores afirmam que eleitores de esquerda estariam chorando após ver o conteúdo e constatar a postura de Bolsonaro.

Trump também aparece nas postagens | Foto: reprodução

Neste meme, a composição é outra. A imagem de Trump com Bolsonaro é usada para dizer que a liberação do conteúdo da reunião não era esperado pelos brasileiros que são contra o atual governo.