Impeachment é inoportuno e inadequado, diz Wilson Lima

Manaus - Um dia antes de o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) julgar a medida cautelar que suspendeu, em decisão monocrática, a tramitação do pedido de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e o vice, Carlos Almeida (PTB), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o chefe do Executivo estadual classificou, nesta segunda-feira (25), como “uma atitude covarde com o povo do Amazonas”, a aceitação do pedido por parte do presidente do Poder, deputado Josué Neto (PRTB).

“A decisão do presidente da Assembleia [Josué Neto] de aceitar o impeachment é solitária, além de inoportuna, ilegal e inadequada. É uma atitude covarde com o povo do Amazonas. Isso drena a energia do Estado e da Assembleia e ainda passa a impressão ruim para a população. Pois, enquanto todo mundo está preocupado com a Covid-19, [no Parlamento] estão discutindo questões políticas”, disse Wilson, em entrevista ao radialista Ronaldo Tiradentes.

O governo também aproveitou o espaço para dizer que há outros políticos - sem citar nomes - que nesse momento de crise sanitária, buscando apenas a promoção política, de olho na eleição deste ano. “Em vez de se preocupar em salvar vidas, quer salvar a própria vida. Esse é um processo contaminado pelas eleições que se avizinham e que nem sabemos quando vai acontecer. S em outubro, se novembro ou se dezembro. São pessoas que estão fazendo palanque político com o sofrimento do cidadão”, salientou.

"Palanque sobre cadáveres"

Foi a segunda forte crítica que Wilson disparou contra a aceitação do impedimento na Aleam. No dia 12 de maio, quando a curva de contaminação de óbitos causados pelo novo coronavírus ainda está muita acentuada, o governo reagiu dizendo que “estão fazendo palanque sobre cadáveres”, se referindo indiretamente ao deputado Josué Neto. “A história vai isso. Há uma história política, contaminada pela eleição deste ano. Na medida que alguém fala de outra coisa, que não seja o combate à Covid-19, atrapalha. Nada é mais importante, nesse momento, que salvar as vidas das pessoas”, disse.

Na época, a Aleam estava na fase de formação da Comissão Especial que analisaria a admissibilidade do pedido de impeachment feito pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas.

Na terça-feira (19) da semana passada, por problemas técnicos, o Tjam transferiu o julgamento da medida cautelar tomada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), desembargador Wellington Araújo, para esta terça-feira (26). O magistrado que é relator do processo, justificou que pediu o adiar o julgamento foi necessário, porque, segundo ele, não conseguiu disponibilizar o voto aos demais membros da corte judiciária, no prazo estabelecido.

Inconstitucional



A medida cautelar do desembargador foi tomada depois que o deputado estadual Dr Francisco Gomes (PSC) apresentou ao Tjam uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (IDI), que pede o fim do processo na Aleam. A ação aponta a inconstitucionalidade de artigos do Regimento Interno da Aleam, que tratam do processo de crimes de responsabilidade.

O documento argumenta que, o processamento e julgamento do vice-governador do Estado é “inovação normativa” instituída pelo normativo do Poder Legislativo. De acordo com a ADI, não há previsão de responsabilização em nenhuma legislação do país e que, a Assembleia, por decisão do presidente do Poder, deputado Josué Neto (PRTB), criou um “novo tipo penal, o qual poderia ser chamado de impeachment de vice-governador”, o que no entendimento da narrativa, sugere grave insegurança jurídica no Estado.

Para o advogado e cientista político Carlos Santiago, as denúncias apresentadas pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, não têm validade por não preencherem requisitos necessários determinados pela Lei do Impeachment, número 1.079/1950. “O pedido do impeachment do governador e do vice-governador formulado pelo Sindicato dos Médicos tem dois vícios seríssimos que são obrigatórios pela Lei do Impeachment”, afirmou.

Interesses



O pedido de impedimento do governador e do vice, na Aleam, é visto como matéria de interesse do presidente do Poder, deputado Josué Neto, por que ele seria o beneficiado direto do processo. Pela linha sucessória, depois do governador e do vice, quem assume a cadeira do comando do Estado é o presidente do Legislativo estadual.

Um dos nomes que mais questionou a aceitação do pedido de impeachment, formulado pela Associação dos Médicos do Amazonas, foi a vice-presidente da Aleam, deputada Alessandra Campelo (MDB).

Procurado para se manifestar a respeito das declarações, o deputado Josué Neto disse por meio da sua assessoria de imprensa que não comentaria sobre.