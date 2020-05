Câmara Municipal lança campanha contra a violência doméstica

Manaus - A presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereadora Mirtes Salles (Republicanos), lançou nesta a campanha ‘Basta de violência contra Mulher! Não deixe que sua máscara esconda a violência nessa pandemia’. A iniciativa tem foco na divulgação dos números de contato da rede de proteção à mulher, por meio de peças publicitárias como vídeo e cards, que estão sendo divulgadas nas mídias sociais.



“Os dados divulgados pelos órgãos responsáveis apontam aumento no número de denúncias de casos de violência doméstica durante a pandemia do coronavírus. As mulheres estão tendo que conviver, trancadas, com seus algozes. É preciso quebrar o silêncio e denunciar, mesmo em momento difícil”, alertou a vereadora Mirtes Salles.

Organizações como a ONU recomendam investimentos do aumento de serviços on line. No início do mês a ONU Mulheres lançou uma campanha para tentar deter os índices de violência que aumentaram no mundo todo, não apenas no Brasil.

O número de denúncias feitas ao Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) e ao Disque 100 (Direitos Humanos), segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aumentou desde o início da quarentena. Estes dados apontam que do dia 18 de março à 14 de maio, foram contabilizadas 11.295 ligações. Dessas, 11.063 foram relativas à violência física e 3.568 à violência psicológica.

Momento de tensão

Especialistas afirmam que a convivência intensa, a tensão do momento, a crise econômica e o próprio isolamento social, que as deixa longe de parentes e amigos, contribui para que os números de casos de violência doméstica aumentem ou piorem, nesta época.

Muitas mulheres têm dificuldade de identificar que sofrem violência doméstica, outras têm medo de denunciar o pai de seus filhos, outras desconhecem que existe uma rede de apoio que pode ajudá-las, inclusive durante a pandemia.

O Núcleo de Atendimento à Mulher da CMM funciona remotamente, prestando assistência jurídica e psicológica às mulheres por meio de telefones 991745600 e 995216022. Além destes contatos o vídeo divulga outros números da rede de proteção à mulher em Manaus

“Fizemos um vídeo para divulgar os números da rede de apoio às mulheres daqui de Manaus e peço que vocês compartilhem em suas redes sociais Instagram, Facebook e Whatsapp para que possamos alcançar o maior número possível de mulheres que estão em situação de risco”, solicitou a presidente da Comissão da Mulher na CMM.