Justiça decide manter suspensão do impeachment de Wilson Lima

Manaus - Por 11 votos a sete, a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) decidiu, na manhã desta terça-feira (26), pela manutenção da suspensão do processo de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do seu vice-governador Carlos Almeida (PTB), que tramitava na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O processo de impedimento foi aceito pelo presidente do Poder Legislativo estadual, deputado Josué Neto (PRTB), no dia 30 de abril, a partir de pedido da Associação dos Médicos do Amazonas. Questionado por colegas parlamentares, Josué seria diretamente beneficiado com o afastamento do governador e do vice, por ser o próximo da linha sucessória.



De acordo com o entendimento da Corte Judiciária, os artigos regimentais do Parlamento estadual, baseados no impedimento, seriam inconstitucionais e, por isso, não poderiam ser usados para avaliação do mérito de crimes de responsabilidade do Executivo.

No trecho de parte da decisão, a Corte afirma que a revogação se pauta para “adequar o Regimento Interno desta Casa Legislativa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, expressa na súmula vinculante 46, a qual estabelece que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

O deferimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), impetrada anteriormente pelo deputado Francisco Gomes (PSC), que interrompeu o impeachment, já havia sido acatada monocraticamente pelo desembargador Wellington José de Araujo.

A Assembleia Legislativa afirmou, por meio de nota, não ter sido notificada sobre a decisão do Poder Judiciário e, quando for, vai aguardar análise da Procuradoria da Casa para se manifestar sobre a decisão.

Processo parado

Um Projeto de Resolução Legislativa (PRL) de proposição do Presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB), foi aceito pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCRJ), e segue para votação em plenário, que trata sobre a revogação dos dispositivos de responsabilidade, presentes no Regimento Interno da Assembleia.

Segundo a Advogada e vice-presidente da comissão de relações internacionais da (OAB-AM), Denise Coelho, a justificativa do PRL ajusta os “erros” apresentados e revogados da decisão da Corte Judiciária.

“Com essa medida, é sanada justamente o que foi acautelado no Tribunal. Pois, anteriormente, não estava clara a fundamentação que inclusive estava defasada. O objetivo dessa medida é adequar o regimento interno da Casa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que expressa na súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”, explica.

Coelho ainda ressaltou que a decisão da Corte será mantida, e que a Procuradoria da Casa não poderá utilizar os mesmos dispositivos negados pelo Tjam. “No caso de ações como a ADI, o que às proponentes do impeachment seriam os embargos declaratórios. No entanto, essa medida só serve para pedir esclarecimentos sobre a decisão, mas não significa que vai mudar os efeitos dela. O processo permanece suspenso e não podem ser mais utilizados os artigos, tanto da Constituição Estadual, quanto do Regimento Interno da Aleam”, afirmou Coelho.