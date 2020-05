AM confirma retorno do comércio não essencial no dia 1º de junho

Em relação ao interior, os prefeitos vão definir quando isso é mais oportuno ser feito, de acordo com a realidade de cada região | Foto: Lucas Silva

Manaus - Um dia depois de dizer que reabertura gradual do comércio não essencial no Amazonas, a partir do dia 1º de junho, dependia do comportamento da pandemia, o governador do Estado, Wilson Lima, confirmou na manhã desta terça-feira (26), que a retomada das atividades está autorizada. A confirmação foi feita em evento de inauguração de setor hospitalar voltado para o tratamento de indígenas contaminados pelo novo coronavírus (Covid-19).



O governador disse que a decisão vale para Manaus. Já no interior do Estado, a retomada será decida pelos prefeitos. “A reabertura gradual do comércio que nós vamos implementar, a partir do dia 1º de junho, vai valer apenas para a capital. Com relação ao interior, os prefeitos vão definir quando isso é mais oportuno ser feito, de acordo com a realidade de cada região, de acordo com a realidade de cada cidade, levando em consideração a dinâmica social e os números da Covid-19”, disse Wilson Lima.

A possível retomada das atividades do comércio não essencial foi anunciada no último domingo (24), pelo governador, durante entrevista a CNN Brasil. Até segunda-feira, tudo dependia da redução da curva de contaminação e principalmente de óbitos causados pela Covid-19. Desde a semana passada, os indicadores apontam forte redução de casos em Manaus.

Diante do anúncio de domingo, os representantes do comércio amazonense se mostraram confiantes que reabertura gradual, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, seria sim possível. O presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomercio-AM), Aderson Frota, disse que, para tudo funcionar, sem a necessidade de voltar a fechar, os empresários deverão seguir todos os protocolos de prevenção.

Frota se mostrou confiante na retomada por conta da diminuição no volume de óbitos e de pessoas infectadas, de acordo com os últimos dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). “Além disso, a economia está parada no Amazonas e isso gera desequilíbrio para as empresas e uma grande perda de estabilidade no geral. A reabertura é muito importante para que possamos reequilibrar as ações”, disse o presidente da Fecomercio.

O presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, explicou que a volta das atividades comerciais ocorrerão de forma gradual, até o final de junho. “Temos alguns segmentos que irão abrir a partir do dia 1º. Depois de quinze dias, outros irão voltar e, sem o aumento de casos, daqui para o final de junho, 90% do setor comercial estará funcionando”, disse.

Para Assayag, a retomada gradual, além de evitar aglomerações, serve também para que os setores do comércio estejam preparados para atender a todas as demandas de saúde que serão exigidas pelo Estado. “Tudo está sendo feito com antecedência para que as lojas se preparem estruturalmente e para que preparem seus funcionários. Tudo dentro dos conformes para proteger os consumidores e os trabalhadores”, afirmou.

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David, explicou que a reabertura obedecerá um ciclo. Na primeira fase se dará pelos segmentos de vestuário, lojas de artigos esportivos, óticas, floriculturas, entre outros. “Depois, no segundo ciclo, teremos o setor de eletrodomésticos voltando a todo vapor. O terceiro passo será reabrir segmentos que trazem maiores aglomerações. Contudo, isso tudo só será possível se o número de casos de Covid-19 não aumentarem novamente de forma desacelerada”, destacou.

Pandemia

O Amazonas registrou, nesta terça (260, o total de 1.667 novos casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Com esse novo número, o Estado chegou a 31.949 casos, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O boletim confirmou ainda por exames laboratoriais mais 71 óbitos pela doença, sendo 23 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.852 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta segunda-feira (25), foram registrados 42 sepultamentos e 13 óbitos domiciliares.

Os casos negativos para Covid-19 somam 38.560, sendo 26.258 em Manaus e 12.302 no interior do Estado. O boletim aponta que 4.134 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 25.465 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.