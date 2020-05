‘Estou tranquilo com processo de impeachment’, diz Wilson Lima

Pedido de impeachment foi suspenso na última terça-feira | Foto: Divulgação

Manaus – O processo de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) permanece suspenso após decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na última terça-feira (26). Questionado sobre o andamento do processo durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27), o governador afirmou: ‘’estou tranquilo, não há qualquer base para o impeachment. Minha maior preocupação é com a questão do coronavírus e a retomada da economia no Estado’’.

Aceito pelo presidente do Poder Legislativo estadual, Josué Neto (PRTB), no dia 30 de abril, o pedido de impeachment já havia causado estranheza no Palácio do Planalto por assessores e aliados do presidente da República, de acordo com a Coluna Radar da revista Veja. Avaliação do Planalto é que pedido teria motivações políticas.

‘’Qualquer coisa fora das atividades para controlar o coronavírus é oportunismo. Tem gente fazendo palanque político em cima do sofrimento das pessoas, e isso é inadmissível. Meu governo está focado em ações e estratégias em prol da sociedade nesse momento de pandemia’’, afirmou o governador, que completou: ‘’não há espaço para politicagem nesse momento’’.

Denúncia apresentada pelos médicos Mário Vianna e Patrícia Sicchar, que presidem o Sindicato dos Médicos do Amazonas. Eles impulsionaram o pedido de impeachment alegando má gestão da saúde e improbidade administrativa do governador. No entanto, o processo foi suspenso.