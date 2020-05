Sinésio Campos é escolhido pré-candidato do PT à Prefeitura de Manaus

Deputado estadual Sinésio Campos (PT) é o pré-candidato | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O deputado estadual Sinésio Campos (PT) é o pré-candidato, do Partido dos Trabalhadores (PT), que vai disputar a eleição municipal de 2020 para prefeito de Manaus. A escolha aconteceu por votação dos 46 membros do Diretório Municipal, em reunião interna, em plataforma digital, na tarde desta quarta-feira (27). O resultado da prévia será enviado para o Diretório Nacional do Partido, para homologação da candidatura de Sinésio Campos.

Sinésio, que também é o presidente do Diretório Estadual do Partido, venceu a prévia, no segundo turno do processo, com 25 votos contra 2 de José Ricardo Wendling. Houve 19 abstenções de membros que decidiram retirar-se do processo. No primeiro turno, o resultado favoreceu José Ricardo que arrematou 21 votos, contra 20 de Sinésio Campos e 5 de Sassá da Construção Civil, que na segunda votação se manifestou favorável à candidatura de Sinésio Campos.

"A forma democrática de escolha do partido, em que prevalece o bom senso e a decisão da maioria dos membros. Agora é hora de unidade partidária e união para que possamos estar fortalecidos na campanha não só para Prefeitura, mas para eleger uma boa base de vereadores”, ressaltou Sinésio.

Projetos

Sobre o projeto eleitoral de 2020, Sinésio destacou o fato de o PT não possuir apenas um legado histórico, mas o seu maior patrimônio: a militância de dois milhões de filiados e, no Amazonas, cerca de 40 mil.



“Apesar de serem de âmbito nacional, vamos atuar para o resgate do legado que o PT construiu nos governos de Lula e Dilma. Queremos o resgate dos programas habitacionais, dentre eles o Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico e, sobretudo, o Luz Para Todos. Queremos que estes voltem a ser realidades em nosso País, estado e, principalmente nos municípios”.



Entre as proposta de administração, estabelecidas em 13 pontos básicos, estão melhoria da mobilidade urbana, sobretudo no que tange ao transporte coletivo; regularização fundiária de terras e imóveis na cidade; mais atenção aos sistemas de educação e saúde, que serão prioridades; incentivo à geração de emprego e renda à população, principalmente aos jovens; gás de cozinha social, para reduzir o preço do produto às famílias carentes; incentivar e trabalhar pela facilitação (desburocratizar) de linhas de créditos às micro e pequenas empresas; e, investimento na capacitação profissional.

“Entendemos que não há programa ou projeto que traga o desenvolvimento a Manaus e ao Estado se não houver reais ações para melhorar as condições de vida da sociedade. Falo de ocupação, emprego e renda. Antes de cobrar responsabilidades à juventude é preciso gerar oportunidades. Mas sei que concretizar estas propostas não é algo fácil. Mas, são um compromisso, não somente de campanha, mas de um cidadão que também vive (mora) em um bairro da periferia de Manaus”, compromete-se.

*Com informações da assessoria