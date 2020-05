Sinésio vence José Ricardo e é o pré-candidato do PT em Manaus

Manaus - O deputado estadual Sinésio Campos venceu, em eleição interna do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal José Ricardo, e agora é o pré-candidato a prefeito de Manaus dos petistas, nas eleições municipais deste ano. A escolha foi feita em prévia organizada pela legenda, que estava antes marcada para março deste ano, mas foi transferida por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



Além de José Ricardo, Sinésio disputou também contra o vereador Sassá da Construção. No primeiro turno da prévia, José Ricardo até venceu Sinésio por 21 votos a 20. Mas, como nenhum dos três alcançou o mínimo de 24 votos necessários como reza o regimento da sigla, o diretório petista partiu para o segundo turno.

Com apoio de Sassá no segundo turno, Sinésio alcançou 25 votos dos delegados com direto ao voto. Diante da saída de muitos apoiadores da reunião virtual, José Ricardo terminou essa eleição interna com apenas oito votos. O deputado federal chegou a defender que o segundo turno não fosse realizado no mesmo dia, mas o seu pedido não foi aprovado.

Além do apoio de Sassá no segundo turno, Sinésio Campos contou também com o apoio do presidente do diretório municipal do partido, o sindicalista Valdemir Santana. “Liguei para o José Ricardo e ele é uma pessoa extremamente importe para a nossa campanha à Prefeitura de Manaus”, disse Sinésio depois do resultado.