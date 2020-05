Duelo entre Zé Ricardo e Sinésio nas mãos da executiva nacional do PT

Manaus - Como sempre foi, o velho Partido dos Trabalho (PT) do Amazonas, um dia depois de decidir pelo nome do deputado estadual Sinésio Campos como o seu pré-candidato à Prefeitura de Manaus, nas eleições municipais deste ano, o cenário de guerra interna continua. Nesta quinta-feira (28), o deputado federal José Ricardo, que perdeu em segundo turno a eleição das prévias, realizada na quarta-feira (27), vai apelar para uma decisão do diretório nacional para rever a decisão e confirmar o seu nome como pré-candidato.

José Ricardo afirmou que faltou mais debate e unidade dentro para tomar a decisão. “Acordos políticos e atropelos entre alguns grupos impediram essa possibilidade. Por isso, em protesto, vários dirigentes do PT de Manaus se retiraram da reunião. (...) Certamente há interesses de fora do partido que não querem a minha candidatura”, comentou o petista.

O parlamentar que manteve a terceira colocação nas pesquisas eleitorais realizadas ao logo de 2019, mas caiu para quarto e quinto nos estudos feitos neste ano, sustentou que o seu nome foi citado como preferido pelo ex-presidente da República Lula da Silva, durante uma reunião do início do ano, como favorito para à candidatura. “Meu prefeito”, afirmou Lula à ocasião. Baseado nisso, o parlamentar federal basearia sua contestação.

“A Direção Nacional do PT já tinha definido, meses atrás, que as candidaturas nas capitais e em cidades com mais de cem mil eleitores, obrigatoriamente, deveriam ser decididas pela nacional, sendo avaliadas e confirmadas, de acordo com as estratégias do partido. Considerando ainda o potencial eleitoral, inserção na sociedade e a trajetória de lutas em prol da população. Portanto, o PT nacional deverá manifestar seu posicionamento sobre Manaus”, ressaltou Ricardo.

José Ricardo disse ainda que, apesar da decisão questionável, segue a disposição do partido. “Dentre as três candidaturas postas, fui o mais votado [no primeiro turno]. Mas, assim mesmo, continuo à disposição do partido para continuarmos a luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e para melhorar a vida do povo da cidade de Manaus e do Estado do Amazonas”, concluiu.

Unidade

Ambos os deputados, possuem votações expressivas em todo o Estado, no último pleito de 2018, para deputado federal José Ricardo foi eleito em primeiro lugar para à Câmara Federal (CF) com 198 mil votos. Já Sinésio Campos, para deputado estadual fechou o pleito com mais de 23 mil votos, que garantiram o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Sinésio disse que o destaque nacional do adversário na Câmara dos Deputados é estratégico para as demandas do Estado. No entanto, afirma que assim como ele foi derrotado em anos anteriores, o colega deve respeitar a decisão do diretório municipal do partido. “O Zé [Ricardo] tem uma valorosa contribuição no cenário nacional, com demandas do Amazonas. Ressalto que ainda assim, em 2016 quando ele foi eleito, fui para as ruas em seu favor. Em outras ocasiões também perdi, mas nunca questionei a democracia e os foros internos”, disparou.

O deputo Sinésio lembrou que em 2017 os dois trabalharam juntos e conquistamos votações significativas. “Agora, o PT precisa de unidade, e para isso todos os partícipes são importantes, inclusive ele. Para mim, isso (a eleição interna) é um fato consumado e terminado. É a minha hora de disputar. Ainda digo que não deve se levar em consideração as pesquisas de pré-candidatura. Agora sim, eu vou ser pautado como o nome do partido e apresentar resultados. No mundo eleitoral perder também faz parte. Ninguém é candidato de si mesmo”, finalizou.