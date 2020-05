Parlamentares destacam empenho de igrejas em segurança sanitária no AM

A partir da próxima segunda-feira (1º), as igrejas reabrirão para cultos presenciais seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara, a disposição de álcool em gel, funcionamento de 30% da capacidade do local e distanciamento entre pessoas. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Membros da Frente Parlamentar Cristã da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), os deputados estaduais João Luiz (Republicanos), Felipe Souza (Patriota) e Dr. Gomes (PSC) destacam o empenho das igrejas em atender a todos os protocolos de segurança sanitária, previstos no decreto estadual, na reabertura para cultos presenciais no próximo dia 1º de junho.

De acordo com João Luiz, presidente da Frente, as igrejas estão empenhadas em seguir todas as normas sanitárias previstas no decreto estadual, bem como as recomendações de prevenção da Organização Mundial de Saúde (OMS).

" Os cuidados essenciais e necessários deverão ser devidamente adotados. As igrejas estão empenhadas em atender as recomendações e cumprir todas as medidas de segurança. Tudo para assegurar a saúde dos frequentadores " João Luiz, Deputado Estadual

Protocolos de segurança

A partir da próxima segunda-feira (1º), as igrejas reabrirão para cultos presenciais seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara, a disposição de álcool em gel, funcionamento de 30% da capacidade do local e distanciamento entre pessoas.

Na avaliação do deputado Felipe Souza, a participação dos pastores será de suma importância, neste momento, para que todas as recomendações e medidas sejam cumpridas

" As igrejas vão poder contar com o comando dos pastores, que darão todas as orientações ao público, seguindo os protocolos de higiene, o uso de máscara e de distanciamento entre pessoas. " Felipe Souza, Deputado Estadual

Como médico, o deputado Dr. Gomes enfatizou que, uma vez seguidas as medidas necessárias, as igrejas vão poder exercer seu papel na sociedade, que é garantir a saúde espiritual ao cidadão.

" O espírito também precisa de cuidados, e a igreja tem esse papel fundamental, de ajudar e contribuir com o crescimento espiritual das pessoas, seja com uma palavra amiga, seja por meio de orações " Dr Gomes, Deputado Estadual

Mesmo diante da flexibilização aos cultos presenciais, o deputado João Luiz afirmou que as igrejas deverão manter a realização dos cultos remotos para atender as pessoas do grupo de risco.



Reabertura das igrejas é conquista fa FPC

O deputado João Luiz afirmou que a reabertura das igrejas é fruto de muito trabalho e conversa com o Executivo Estadual. “A retomada dos cultos presenciais é uma grande conquista da Frente Parlamentar Cristã, obtida por meio da articulação e do empenho de seus membros junto ao Executivo Estadual, que também ouviu lideranças religiosas e compreendeu a importância dessa instituição para a sociedade”, ressaltou o Republicano.

Para o deputado Felipe Souza, é louvável a forma como a Frente Parlamentar Cristã conduziu todo esse diálogo de inclusão das igrejas já na primeira fase de reabertura das atividades em Manaus. “De fato, a união de esforços faz toda a diferença. E foi exatamente essa união que construiu, dentro do parlamento, uma Frente atuante e próspera, com desafios a serem superados e, principalmente, com membros dispostos a lutar pelo bem comum da sociedade”, enfatizou.

Como bem destacou Dr. Gomes, é importante mostrar à sociedade o trabalho realizado pela Frente Parlamentar Cristã, em especial, neste momento de pandemia. “A interlocução da Frente Parlamentar junto ao Governo do Estado foi importantíssima para a reabertura das igrejas. Falamos com o governador sobre a necessidade de centenas de pastores em retomar suas atividades e da importância da atuação das igrejas neste momento de crise. E todo o diálogo foi muito válido”, ressaltou.