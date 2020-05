Votação em outubro pode causar nova onda de Covid-19, diz especialista

Manaus - A classe política segue alheia às incertezas de realização da Eleição Municipal, que constitucionalmente é sempre realizado no primeiro domingo de outubro. Ela aguarda decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou a aprovação de Projeto de Emenda à Constituição, por parte Congresso Nacional para viabilizar mudança de data do dia do voto. Diante da indefinição, autoridades médicas e sanitárias expressam preocupações sobre a efetiva adoção de protocolos de prevenção, além de alertar para uma possível nova onda de contaminação, caso as eleições sejam mantidas no mês tradicional.

De acordo com a médica infectologista Ana Galdino, as questões de saúde e higiene durante o período pré-eleitoral devam ser repensada pelos pré-candidatos, que geralmente já iniciam as convenções partidária em junho. Ela observa que o Amazonas ainda vive em meio a uma curva crescente de casos de contaminação do novo coronavírus.

Alerta começa já para ações políticas no mês de julho, quando são realizadas as convenções partidárias | Foto: Arquivo Em Tempo

“As campanhas são feitas em comícios, nas ruas e em grandes aglomerações. Tudo que não deve ser feito. Os candidatos devam repensar as estratégias para alcançar o eleitor, sem de fato, estar em contato direto com ele. Até mesmo para as reuniões internas, o limite de até dez pessoas não deve ser ultrapassado, e que sejam mantidos todos os protocolos recomendados pelas organizações de saúde”, pondera.

A especialista alerta que até a data do pleito oficial em outubro, o Amazonas ainda possa estar sob restrição de circulação da população. Caso não haja mudança nesse calendário, Ana Galdino diz que, de maneira muito planejada, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) terá que revisar toda logística do pleito, uma vez que serão necessárias a adoção de todas as medidas de contenção, durante a execução do pleito.

“O vírus ainda estará circulando em alta e o uso de máscaras, será uma das medidas de proteção que vai perdurar. O TRE-AM por sua vez deve adotar o uso de barreiras de proteção, a fim de evitar o contato direto dos eleitores com mesários. A marcação de distanciamento mínimo e a limpeza constante da urna eletrônica. A disponibilização de mais pontos de álcool em gel nas seções eleitorais será fundamental”, alerta.

O ideal para a especialista

O ideal para ela, seria o adiamento das eleições para 2021, pois uma nova onda de infecção, após as eleições seria inevitável. “Sei que existem as questões constitucionais e as demais regras do TSE, que impedem à prorrogação de mandatos. Mas, na minha visão de médica e infectologista, o ideal seria deixar o pleito para o ano que vem. O aumento de casos pós-eleições é um fato. Mesmo com adoção das medidas de prevenção, não é possível garantir a segurança biológica de muitas pessoas aglomeradas, com o vírus circulando em um ambiente fechado como as salas utilizadas nas eleições”, conclui.

Presidente do TRE-AM diz que a Corte Eleitoral já trabalha com medidas para preservar a soberania popular | Foto: Divulgação

Ações do TRE-AM

O presidente do Corte Eleitoral do Amazonas, desembargador Aristóteles Lima Thury, diz que o TRE-AM tem desenvolvido ações de segurança sanitária dentro do calendário vigente, para preservar a soberania popular e, ao mesmo tempo, não expor os cidadãos à riscos. De acordo com ele, caso permaneça a atual situação sanitária, talvez seja necessária e inevitável a alteração da data do pleito.

“Já visamos a proteção dos eleitores e de todos aqueles que trabalhem, direta ou indiretamente nas eleições. Dessa forma, a realização do pleito pode haver na data constitucional, e se houver qualquer alteração nas mesmas, já estaremos preparados, repita-se com as adequações sanitárias cabíveis”, explicou o desembargador que assumiu a Corte Eleitoral em plena pandemia.

Em relação ao interior do Estado, o TRE-AM afirma estar catalogando os protocolos expedidos pelo Ministério da Saúde (MS), bem como pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, para aplicá-los da melhor forma. “As atividades seguem de forma ininterrupta. Temos participado ativamente das discussões com figuras nacionais relacionadas ao tema e, ainda, avaliando os relatórios semanais apresentados pelo Grupo de Trabalho do TSE, incumbido de projetar os impactos da pandemia nas atividades eleitorais”, completa Thury.

Sobre o impacto financeiros no orçamento, quase R$25 milhões, previsto para eleições no Amazonas, o magistrado disse que no atual cenário de imprevisibilidade, não é possível mensurar, com segurança o exato impacto quantitativo decorrente da adoção das medidas sanitárias de segurança. “De forma conjunta com o TSE, o TRE-AM já avalia quais medidas podem ser adotadas, para gerar eficiência das despesas relacionadas ao custo”, diz.