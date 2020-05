‘Não gosto da ditadura que ele [Bolsonaro] gostaria de reviver’

Manaus - Diferente da última vez - em 2017 -, quando Manaus nem imaginava que viveria a maior crise sanitária da sua história, como protocolo de segurança para entrevistado e entrevistador, desta vez as perguntas foram enviadas via WhatsApp. Mas, do mesmo modo, como no ao vivo, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), não se negou a conceder entrevista com o seu tom mais comedido, como diplomata, tampouco não escondeu a acidez dos seus tempos de parlamentar.

A sete meses de encerrar o seu mandato - foi reeleito em 2016 -, já com mais de 80 dias do primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) em Manaus, o mais tucano entre os seus da espécie, ao discordar da retomada das atividades do comércio e serviços não essenciais, neste dia 1º de junho, afirma que não quer colocar em risco a vida, mas que diante da decisão do governador Wilson Lima (PSC), torce que esteja errado e o governador tenha razão.

Orgulhoso do sucesso conquistado com o hospital de campanha municipal - seu principal trunfo no enfrentamento à pandemia -, o prefeito diz que, se o presidente Bolsonaro não gosta dele, é sinal que está do lado certo. No entanto, afirma que nunca rompeu diálogo com o governo federal. Diz ainda que discorda com veemência da prorrogação de mandatos. Leia a entrevista exclusiva.

EM TEMPO - A sete meses de encerrar o seu mandato, num ano em que a cidade enfrenta a maior crise sanitária da história, como vai a sua saúde depois de quase oito anos como chefe do Executivo de Manaus?



Arthur Neto - Me sinto muito motivado, mas tenho minhas preocupações. Motivado por estar com saúde, ter me recuperado muito bem da cirurgia de prótese total do joelho direito e por manter sempre muito vivo o meu sentimento de servir ao povo de Manaus. As preocupações se devem ao atual cenário de pandemia e sobre o futuro da cidade e de seu próximo gestor, que enfrentará uma brutal recessão econômica, seguida de outra que durou 30 meses.

ET - E a saúde financeira da Prefeitura! Quanto que a arrecadação já sofreu sob os efeitos da pandemia e quanto ainda deve perder? Será possível recuperar ainda neste ano?

AN - Como toda a economia, a Prefeitura também sofre com os efeitos da crise causada pela pandemia de Covid-19. Ainda no começo da pandemia, no mês de março, eu reuni todos os secretários e traçamos um planejamento para enfrentarmos essa crise. Traçamos medidas para enfrentarmos uma queda de arrecadação da ordem de R$ 550 milhões, prevista até dezembro deste ano. Parte dessas medidas preveem a redução de contratos na ordem de R$ 250 milhões, além de redução de pessoal, postergação de dívidas públicas e precatórios. Estamos autorizando apenas as despesas essenciais e já programadas das secretarias que atuam na linha de frente para enfrentamento da pandemia.

Em meio à crise criada pela pandemia, prefeito garante que folha dos servidores está garantida | Foto: Alex Pazuello/Semcom

ET - A folha de pagamento dos servidores municipais está assegurada, inclusive o décimo terceiro salário?



AN - Mesmo que tenha o decreto de calamidade que afrouxe essas regras, nossa gestão sempre foi pautada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e continuará assim até o último dia do meu mandato. Além disso, iremos manter em dia o salário dos servidores, sobretudo os que estão na linha de frente na batalha contra a Covid-19. Eu nunca atrasei os salários e não farei isso agora, mesmo com todas as dificuldades financeiras que estamos sofrendo. Em relação ao décimo terceiro, pagamos a primeira parcela aos aposentados ainda no mês de março, injetando R$ 10,7 milhões na economia local. No dia 15 de maio fizemos o pagamento da primeira parcela do 13º aos 11 mil servidores da Semsa, Semasc e Semulsp, injetando mais R$ 22,3 milhões na economia. Nesta semana foi feito também o pagamento primeira parcela do 13º aos quase 700 servidores da Semcom e da Casa Militar, somando aproximadamente um milhão de reais. As demais categorias devem receber a primeira metade do 13º salário em meados de junho, e a segunda já tem recursos garantidos.

ET - Há hoje um plano para o durante e a pós-pandemia, a fim de impulsionar a economia, naquilo que compete ao poder executivo municipal?



AN - Nós estamos fazendo o que for possível, com auxílio emergencial para catadores e microempreendedores, ampliação da oferta de cestas básicas e no atendimento às pessoas em vulnerabilidade. Certamente nos aguardam dias incertos, mesmo pós-pandemia, com significativa queda no PIB e altos índices de desemprego. Suspendemos o pagamento de Alvará e IPTU para diversas categorias, com condições especiais de pagamento na retomada da economia, mas ainda estamos avaliando esse cenário para tomar outras decisões.

ET - A mais de 80 dias depois do primeiro caso de Covid-19 em Manaus, a cidade vive a expectativa de retomada gradual de atividades do comércio não essencial. Na sua avaliação, qual seria o momento certo para voltar?



AN - Participei nesta semana de uma reunião por videoconferência com o governo do Estado e manifestei a eles que não faria um plano de reabertura agora, mas, já que foi feito, vou torcer para que o governador esteja certo e eu errado. Ficarei feliz se ele estiver certo e darei meu apoio no que for possível. Por outro lado, se eu estiver certo será para mim motivo de tristeza, por saber que isso implica em novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus. O meu temor é de uma segunda onda, um segundo pico, que pode ser ainda mais grave. Da minha parte, pretendo estender os decretos de teletrabalho e de suspensão das aulas municipais, até estar seguro quanto à segurança das pessoas.

ET - Manaus ficou para traz em relação ao volume de contaminação no interior do Estado. O que ainda resta a fazer pela capital para reduzir ainda mais a curva de contaminação? Lockdown mesmo não?



AN - A minha proposta sempre foi fazermos a troca do lockdown - talvez impossível de ser efetivamente cumprido, até pelo desserviço que faz o senhor presidente Jair Bolsonaro às regras de isolamento social – por medidas mais rígidas que forcem a adesão das pessoas, sem a decisão extrema e arriscada do lockdown, do ponto de vista da ordem social. É preciso ressaltar que a prefeitura não tem poder de polícia e que somos responsáveis, cada poder na sua faixa de ação, por cuidar do que é melhor para nossa gente. Manaus sempre estará às ordens para cumprir seu papel na solução da crise, mas jamais pondo em risco a vida das pessoas, instigando para que tomem às ruas e implantando a falsa sensação de que está tudo normal. É preciso cautela, não se gera empregos sem a saúde dos trabalhadores.

ET - No período mais crítico da pandemia em Manaus, uma decisão municipal levou a abertura de covas coletivas na cidade. Como o senhor responde aos críticos dessa decisão?



AN - Naquele momento estávamos em um período crítico, algo semelhante a uma guerra. Nós fazíamos de 20 a 30 enterros por dia e de uma hora para outra tivemos que fazer mais de 120, 130 e até 140 sepultamentos em um único dia. Nós tínhamos que enterrar as pessoas. Nós não poderíamos simplesmente olhar um para o outro, indecisos, como aconteceu em alguns hospitais, doentes juntos com mortos. A ordem que dei para o secretário de Limpeza Pública era que procurasse dar um máximo de dignidade, mas que enterrasse com presteza, para evitarmos que aquilo virasse algo muito pior.

ET - Um dos principais críticos nesse caso foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Por que ele ficou tão irritado, como foi visto no vídeo da reunião ministerial?



AN - Se o presidente Bolsonaro não gosta de mim, ótimo, é um sinal de que estou no lado certo, o lado da vida. E a recíproca é verdadeira, porque não gosto da ditadura que já nos massacrou e que ele gostaria de reviver. Se ele trabalhasse, saberia o real motivo porque precisamos fazer covas coletivas. Se estivesse atento às reais necessidades dos estados e municípios, por mais leitos de UTI, por exemplo, e parasse de falar tanta bobagem, ele saberia. Espero que daqui a dois anos o Brasil esteja livre da figura mesquinha e pequena do presidente.

ET - Diante desse caso, é possível uma retomada de diálogo com o governo federal, para que Manaus não fiquem sem a “ajuda” federal prometida para estados e municípios?



AN - Nunca rompemos o diálogo com o governo federal. Sempre estivemos em tratativas em diversos segmentos e, neste momento de pandemia, com o Ministério da Saúde. Quando ainda era ministro, o Nelson Teich veio aqui e foi muito bem recebido por nós, conheceu a excelente estrutura do nosso hospital de campanha, que já salvou mais de 350 vidas, e se mostrou preocupado com os riscos da Covid-19 para os povos indígenas. Tive uma impressão muito boa e aí, poucos dias depois, eu assisto estarrecido a saída dele do comando do ministério, nos mostrando mais um capítulo do show de ingestão do presidente Bolsonaro à frente do maior cargo Executivo do nosso país.

Hospital de campanha que já ajudou a curar mais de 350 é orgulho do prefeito no enfrentamento à pandemia | Foto: Divulgação

ET - E com o governo do Estado! Depois de fortes sinais de ruptura, no ano passado, governador e prefeito abriram diálogo neste ano para o enfrentamento à Covid-19. Esse laço deve durar na pós-pandemia?



AN - Neste momento não estamos pensando em política, por isso me disponibilizei a dar total apoio ao governo em ações de saúde, inclusive no interior. Eu digo ao governador que ele pode contar comigo para o que puder fazer para o interior do povo do Amazonas, por lei tenho que fazer algo por Manaus, mas amo meu Estado. Devemos dar passos seguros, para que depois não venhamos a nos arrepender.

ET - Eleições municipais 2020. O senhor é favorável as mudanças no calendário até que ponto?



AN - Eu discordo com a proposta de se estender mandatos por entender que os mandatos são sagrados e emanam do povo e não de decisões políticas. Todas as minhas conquistas vieram do voto popular, sabendo o que o povo pensa de mim, o que acha do meu trabalho. É uma situação, de fato, delicada. Não sabemos como estará a situação do novo coronavírus em outubro. Acho muito difícil que façam uma eleição em outubro, mas eu acho muito possível que se faça essa eleição, por exemplo, em dezembro. Se o TSE disser que só tem condições em janeiro, eu ainda posso engolir seco e aceitar, mas sou contra ficar até 2022 sem ter sido votado.