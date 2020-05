Entrevista: Sinésio Campos revela expectativas da pré-candidatura

Na Assembleia Legislativa, é Presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento na ALEAM | Foto: Divulgação

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o deputado estadual Sinésio Campos comenta o processo de pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. O parlamentar concorre pelo Partido dos Trabalhadores (PT-AM). A entrevista ocorrerá na próxima segunda-feira (1º), às 17h, na TV Web Em Tempo.

Natural do Pará, Sinésio Campos é formado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Atualmente, ele é professor e exerce o cargo de deputado estadual. É filado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1991, sendo sua única filiação partidária desde que ingressou na vida política.

O deputado conta como foi o processo de escolha do partido entre ele e o deputado federal Zé Ricardo, durante a eleição das prévias, realizada nesta quarta-feira (27).

Sinésio também comenta a situação sociopolítica do Estado, que passa por turbulências entre parlamentares e quais são as expectativas para a realização das eleições deste ano diante a pandemia.

Você confere isto e muito mais no programa Papo Franco desta segunda-feira (01) às 17h, através do YouTube e Facebook do Portal Em Tempo.