Wilson Lima realinha com secretários planos para o segundo semestre

Wilson diz que Estado passou pelo pior momento, mas precisa manter os números de recuo da pandemia | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima se reuniu, nesta segunda-feira (1º), com os titulares das secretarias estratégicas para alinhar o planejamento do Estado para o segundo semestre. Na ocasião, ele destacou os avanços na área da saúde em decorrência do combate ao novo coronavírus, com a ampliação de leitos e da assistência na capital e no interior, bem como os impactos da pandemia na economia e na arrecadação estaduais.



“Os dados indicam que passamos pelo pior momento da pandemia, agora precisamos manter esses números com as medidas naturais de orientação e restrição. Mas vamos ter um outro problema, que é o econômico, e desse daí não podemos fugir. Vamos ter que fazer a virada, agora é o ponto de fazermos os ajustes, mudar a nossa estratégia. Ela tem que ser mudada porque a situação não é a mesma de quando começamos o ano”, disse o governador, frisando que o Amazonas deve ter perdas de cerca de R$ 1,5 bilhão até o fim do ano, de acordo com projeções da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Wilson determinou que técnicos do governo elaborem planejamento nos próximos 30 dias | Foto: Diego Peres/Secom

Diante disso, ele determinou que técnicos do Governo do Estado elaborem, nos próximos 30 dias, um planejamento para a readequação de projetos e estruturas, com foco no trabalho transversal. A proposta é que, no período pós-pandemia, sejam priorizadas as áreas estruturantes, como saúde, segurança pública, social, economia e educação.

“A partir de hoje estamos fazendo uma reformulação do Estado. Vamos ter que cortar estruturas, reavaliar o planejamento de todas as secretarias, reavaliar todo o orçamento. Nesse momento é hora de pensar no coletivo. Vamos debater novas ideias, ajustar projetos em curso, identificar oportunidades, propor programas e dar novos formatos a eles. Temos que focar agora no que é vital e essencial”, acrescentou Wilson Lima.

Retomada

A reunião contou, ainda, com a participação do vice-governador Carlos Almeida. “Esse é sim um momento de reconstrução, por um motivo muito simples: o coronavírus vai passar, assim como qualquer outra crise no mundo já passou. A questão é o day after (dia seguinte)”, afirmou ele.

Para o governador Wilson Lima, o retorno gradual e responsável das atividades econômicas, que teve início nesta segunda-feira, faz parte desse processo. Wilson Lima destacou também a retomada das obras de infraestrutura do Estado na capital e no interior como parte dos esforços para a recuperação econômica.

“Nós precisamos dizer a que viemos, precisamos mostrar isso, e só conseguimos se tivermos esse foco. Nós vencemos muitas etapas e momentos difíceis, e o que é importante na nossa equipe é a capacidade que temos de nos reinventar”, finalizou.





*Com informações da assessoria