Nacional do PT decide conflito entre Sinésio e Zé Ricardo no dia 8

Manaus - Depois de derrotado nas prévias do Partido dos Trabalhadores (PT), em Manaus, para o deputado estadual Sinésio Campos, aliados do deputado federal José Ricardo, apresentaram contestação ao Diretório Nacional da legenda, que reconheceu o pedido, contra a decisão do Diretório Municipal, no último dia 27 de maio. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, informou que os recursos serão analisados por uma comissão, conforme deliberação do Diretório, e deve ir a julgamento até o dia 8 de junho.



O pedido principal é que a Direção Nacional do partido avoque “a responsabilidade de decidir sobre o estabelecimento de pré-candidato à Prefeitura de Manaus”. O recurso aponta irregularidades na reunião do Diretório em Manaus, dentre elas: eleição interna deveria ser em voto secreto, conforme determinação da Direção Nacional em Resolução, o que não ocorreu; falta de debate e tempo necessário para que ocorresse o segundo turno, regra também não cumprida.

Outro ponto relevante da contestação é que houve troca de diretoriano, sem seguir o rito partidário; além de questionarem o cerceamento de questões de ordem e de denúncias feitas por dirigentes na reunião, bem como o procedimento da votação, onde ocorreu declaração de voto de dirigente por outro.