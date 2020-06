Manifestantes marcam 'protesto' para terça em Manaus

| Foto:

MANAUS - Em meio ao acirramento político e a polarização em torno de ideologias que tomaram conta de São Paulo e Rio de Janeiro, no último fim de semana, com participação de torcidas de times de futebol, com pedidos de democracia no País, manifestantes em Manaus usam as redes sociais para marcar o ato "O Amazonas pela Democracia".



De acordo com as lideranças, atitudes devem ser tomadas para evitar o facismo que ameaça o País. Em Manaus, o ato “O Amazonas Pela Democracia”, ocorrerá nesta terça-feira (2), a partir das 14h, na avenida Djalma Batista em frente ao Posto 700.

Procuradores em favor da democracia

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) expediram uma Nota Pública, neste domingo (31/05), defendendo o respeito à Constituição Federal em nome da estabilidade e a manutenção do Estado Democrático de Direito. A nota, assinada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pelo presidente do CNPG, Fábio Dallazen, também condena a prática de difusão de fake news. O MPAM é representado no Conselho pela Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque.

Leia a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA

A estabilidade da Nação depende do respeito à Constituição Federal por todos, especialmente pelos Poderes Constituídos. Nosso compromisso é com Estado Democrático de Direito e repudiamos atos que possam afetar o ambiente de normalidade institucional preservado desde a Lei Maior de 1988.

Por isso, rejeitamos a intolerância, especialmente as fake news que criam estados artificiais de animosidade entre as pessoas, causando comoção social em meio a uma calamidade pública, com riscos de trágicas consequências para a povo.

O Ministério Público brasileiro está preocupado com este estado de coisas e cumprirá com os seus deveres constitucionais na salvaguarda da ordem jurídica que sustenta as instituições do País.

Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, Fabiano Dallazen