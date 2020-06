Demissão de Menezes da Suframa é dada como certa, em Brasília

Manaus - Ainda sem confirmação oficial dentro da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a saída do coronel Alfredo Menezes do comando da autarquia já é dada como confirmada entre parlamentares amazonenses. Eles, no entanto, negaram qualquer interferência junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para a mudança, nem mesmo para a indicação de um nome para a substituição.

Desde a segunda-feira (1º), corre pelos bastidores o nome que substituirá Menezes será mais um militar, mas desta vez, com uma patente maior, o general da reserva Algacir Antônio Polsin, que é ex-chefe do Centro de Coordenação de Operações (CCOp), do Comando Militar da Amazônia (CMA).

Natural da cidade de Porto União, do Estado de Santa Catarina, Polsin que segue com residência em Manaus, ganhou o título de cidadão amazonense a partir de propositura apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pela deputada Alessandra Campelo (MDB).

O senador Plínio Valério (PSDB) disse que a demissão de Alfredo Menezes “foi decisão de responsabilidade única do presidente da República [Jair Bolsonaro], a quem cabe a prerrogativa da nomeação”. O parlamentar preferiu não criticar o fato de a possível troca ser por mais um militar, como o governo Bolsonaro tem feito.

“Na minha missão de senador, tanto faz um coronel como um general. Não influenciada em nada. Eu continuo sempre à disposição do superintendente para trabalhar em conjunto, principalmente em defesa da Zona Franca de Manaus”, justificou Valério. “Espero que tenhamos diálogo. Sempre que buscar apoio eu vou ajudar sempre. Espero que ele trabalhe bem do Amazonas”, comentou o parlamentar sobre a possível confirmação do coronel Polsin.

O deputado federal Marcelo Ramos disse que não tinha nada a comentar sobre a demissão de Alfredo Meneses e também reforçou a premissa de que se trata de uma decisão do presidente da República. Nas entrelinhas, o parlamentar deu a entender que o Menezes não buscou o diálogo com a bancada como esperava. “Aí é ele que tem que responder. Quando ele (Menezes) assumiu nós oferecemos apoio e fizemos vários gestos”, disse.

Marcelo disse que não conhece o general Polsin, apontado como possível substituto, mas observou que independentemente de quem seja, mesmo sendo mais um militar a assumir um posto estratégico no governo Bolsonaro, terá o apoio da bancada se buscar. “Não o conheço. Mas, quem quer que seja o superintende vai sempre contar com o apoio da bancada, apoio esse que só não teve quem não quis ter”, disse.