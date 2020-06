Deputada defende crédito flexível para comerciantes do Amazonas

Manaus - Como forma de enfrentar a crise econômica criada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), especialmente junto aos microempreendedores, a deputada Mayara Pinheiro (PP) defendeu, nesta quarta-feira (3), a criação de uma força tarefa na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para se discutir um plano de recuperação na pós-pandemia.



De acordo com a parlamentar, o principal objetivo é discutir formas para flexibilizar ainda mais os créditos disponibilizados pelo Governo do Amazonas, principalmente para os pequenos empresários prejudicados pela crise.

“A pandemia causada pelo novo coronavírus devastou nosso sistema de saúde, ceifou vidas e deixou muitas pessoas desempregadas. Nosso principal pilar econômico, a indústria, registra queda na produção. Por isso, é fundamental discutirmos medidas para superar a crise junto ao Governo do Amazonas e também maneiras de facilitar os créditos aos microempreendedores, nessa retomada da economia”, apontou Mayara.

Ainda segundo a deputada, é fundamental criar um sistema que abrace as capacidades econômicas do interior, facilitando o acesso ao mercado consumidor em Manaus e fora do Estado.

Diante desse cenário de retomada do comércio no início dessa semana, Mayara reforçou a importância do retorno das atividades comerciais, da vida normal, mas desde que os protocolos de segurança sejam respeitados.

“Devemos voltar à vida normal, mas com muita cautela, pois ainda estamos em uma curva ascendente no número de casos. Temos que seguir com o distanciamento social, usando máscaras e o álcool em gel e acima de tudo proteger uns aos outros”, concluiu.





*Com informações da assessoria