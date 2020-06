Deputado do AM propõe pena mais severa para crimes sexuais no Brasil

Manaus - Relatórios de segurança em todo Brasil mostram que casos de crimes sexuais têm apresentado grande aumento durante o período de pandemia provocado pela covid-19. Entre eles, estão a divulgação de cenas de estupro, sexo e pornografia infantil. Aumentar a pena para quem for preso pela prática desses delitos é um meio apontado pelo deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) para combater os crimes sexuais no país.

"No Mato Grosso, dados do Observatório da Violência mostram que os crimes sexuais aumentaram 600% em apenas 14 dias. A pandemia tem deixado as vítimas mais vulneráveis e facilitado às práticas criminosas. O país precisa combater de forma enérgica e prever uma pena maior para os réus" disse.

O projeto de lei 3089/2020, protocolado pelo parlamentar na Câmara dos Deputados, sugere aumentar a pena de reclusão para variar entre dois e cinco anos para os casos que não constituir crime mais grave. Se aprovada, a propositura deverá alterar o Código Penal Brasileiro.

Denúncias de pornografia infantil aumentaram 108% de acordo com a SaferNet (associação civil de direito privado, focada na promoção e defesa dos Direitos Humanos na internet no Brasil). No mês de abril, foram 9.995 denúncias.

"O Brasil é um dos países onde mais se explora sexualmente as crianças. A pornografia infantil é um crime que precisa ser enfrentado, combatido e os criminosos devem ser punidos. É nosso dever proteger nossas crianças e, na mesma linha, proteger nossas mulheres que também se tornam vítimas de exposição na internet" ressaltou.

*Com informações da assessoria