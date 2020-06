‘Competência não é questão de gênero’, diz desembargadora

Manaus - A presença feminina no segmento jurídico aumentou de forma substancial nos últimos anos, fruto de uma luta árdua travada pela mulher ao longo da história. No Amazonas, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, 55, ocupa uma posição de destaque nesse cenário, como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).



Formada em Pedagogia e Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com Mestrado em Direito de Família e das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), ela acredita que competência não é questão de gênero, e que o machismo como questão cultural tem que ser trabalha até como educação doméstica. Leia mais na entrevista exclusiva.

EM TEMPO - A senhora ocupa um cargo estratégico num órgão judiciário. Em sua opinião, qual a importância da mulher nesse poder?

Carla Reis - A história das mulheres no Poder Judiciário é recente. Foi somente a partir da década de 60 que as mulheres conquistaram posições de relevo no Judiciário, e não chegam a ocupar 20% em cargos de decisão do Judiciário. A primeira mulher a conquistar um cargo de juíza federal, por concurso, foi Maria Rita Soares de Andrade, em 1967, sergipana que atuou como advogada no Rio de Janeiro em grandes causas. Atualmente, segundo informativo da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, órgão do governo federal, as mulheres representam mais de 40% da base do Poder Judiciário.

A primeira mulher a integrar a cúpula do Judiciário estadual como desembargadora foi Maria Berenice Dias, em 1973, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apesar do crescimento da participação das mulheres no Poder Judiciário, foi apenas em 2006 que uma mulher chegou ao cargo máximo do Judiciário, quando Ellen Gracie Northfleet tornou-se a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal para o biênio 2006/2008.

A participação igualitária da mulher na sociedade ou isonomia de gênero é garantida pela Constituição de 1988, em vários dispositivos. O Brasil também é signatário das resoluções aprovadas na Quarta Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, que aconteceu na China, em 1995, e previu a igualdade entre os gêneros. Hoje podemos constatar a crescente participação feminina no Poder Judiciário. No Judiciário do Estado do Amazonas, ocupando o cargo de desembargadora, hoje somos em número de cinco, sendo que, quatro, das quais ingressaram através de concurso da magistratura, e uma é oriunda da parte reservada ao quinto constitucional e é egressa do Ministério Público. E, observe que o número de magistradas mulheres aprovadas nos últimos concursos para magistratura país afora praticamente aumentou de forma substancial.

ET - As mulheres se destacam cada vez mais em cargos jurídicos pelo país. Como a senhora vê essa conquista feminina para a mulher brasileira?



CR - Na sua pergunta já tem de certa forma a resposta: através da conquista que se foi galgando diariamente e de forma árdua. Pelo exemplo e legado de outras mulheres que nos antecederam assim como as de hoje também servirão de exemplo para as próximas gerações de mulheres que almejam seguir a magistratura ou qualquer outra carreira jurídica. Essa é realmente uma conquista irreversível, felizmente.

ET- Como a senhora avalia a representatividade feminina no cenário amazonense?



CR - É público e notório nas diversas esferas públicas e privadas que cargos que antes eram destinados aos homens, vêm sendo gradualmente ocupados por mulheres. Claro que muito há que se caminhar. Veja-se que quanto à representatividade política, os homens ainda ocupam majoritariamente os cargos.

Na esfera jurídica, as mulheres estão aí para mostrar que a competência não é questão de gênero. Tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, temos inúmeros exemplos de mulheres extremamente corajosas e incansáveis, que lidam diariamente com casos extremamente complexos e inúmeras vezes realmente perigosos, e que sequer chegam ao conhecimento da sociedade. Penso que na esfera jurídica a tendência de representatividade feminina no nosso cenário é deveras promissora.

ET - A senhora com certeza é uma inspiração para outras mulheres que almejam fazer carreira no segmento jurídico. Qual o maior desafio que enfrentou nessa trajetória?



CR - Eu realmente não sei dizer se sou inspiração para outras mulheres que desejam seguir carreira na esfera jurídica, porém posso afiançar que pelas várias etapas que tive que percorrer e que ainda percorro durante essa caminhada, procurei e procuro sempre dignificar a Instituição a qual eu pertenço. Tive inúmeros desafios pelos quais passei, desde o início da carreira, no Interior do Estado, como na capital. Olhando para o retrovisor da minha vida profissional, cada um desses desafios trouxe um aprendizado inenarrável que não se pode auferir. E foram tantos. Mas dentre um deles, posso citar um de fundamental importância, que foi justamente instalar o primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lembro bem que estava de férias e fora de Manaus, quando recebi um telefonema do presidente do Tribunal de Justiça à época, nos convidando a aceitar esse desafio. Na época eu era juíza da Primeira Vara de Família e Sucessões de Manaus, e recordo que sequer tive tempo para refletir, pois era urgente a implantação do que hoje é conhecida popularmente como Juizado Maria da Penha. Interrompi minhas férias e retornei imediatamente, e começamos o que de resto se sabe. O Primeiro Juizado Maria da Penha foi instalado no Fórum Azarias Menescal de Vasconcellos, na Zona Leste de Manaus. Hoje, já temos três Juizados. Sim, posso afirmar com segurança que este foi um imenso desafio. Implantar um Juizado, com uma lei nova, num país culturalmente machista e preconceituoso, foi um grande desafio.

A implantação do juizado Maria da Penha, na Zona Leste de Manaus, foi um dos grande desafios da carreira da desembargadora | Foto: Mário Oliveira/Tjam

ET - A senhora foi responsável pela implementação da Vara Maria da Penha fortalecendo a luta contra a violência doméstica junto à mulher. Como avalia o cenário atual?



CR - A situação melhorou bastante. Melhorou neste sentido. Os meios de comunicação foram muito contributivos para a disseminação da Lei Maria da Penha. Algumas empresas estão a colocar, em seus canais E-commerce, ícones para denunciar a violência contra a mulher. Campanhas são realizadas todos os anos pelos Juizados da Maria da Penha da capital e interior, com panfletagem, com palestras nas escolas, em bairros, associações etc. Foram criadas delegacias especializadas no assunto, promotorias e defensorias, além de canais específicos de denúncia. Isso tudo, entre outras ações, colaboram para a informação dos direitos da mulher vítima de violência. A integração dos serviços de segurança do Estado do Amazonas com o Poder Judiciário tornou mais rápida e confiável às comunicações de crimes, como também a resposta estatal sobre os infratores. As medidas protetivas de urgência são enviadas, eletronicamente, direto das delegacias.

Por outro lado, é grande o nosso esforço para estarmos conectados com os índices oficiais de violência. Por vezes, a vítima de violência procura uma UBS para receber atendimento médico. Se ela, ao de lá sair, não registrar a ocorrência, teremos mais um caso de sub-notificação. Os profissionais da saúde estão orientados a chamar a polícia sempre que houver suspeita de que a lesão sofrida pela vítima decorra de violência doméstica. Precisamos de mais políticas públicas. Muito ainda há a ser feito e isso também passa necessariamente por uma educação melhor e de qualidade.

ET - A senhora já sofreu algum tipo de preconceito, como mulher, por ocupar uma posição de poder?



CR - Eu sempre fui respeitada pelos meus pares. Quando fui promovida para o cargo de desembargadora fui muito bem recebida, e sempre tratada com respeito e fidalguia por todos.

ET - Qual a sua motivação para ingressar na área jurídica?



CR - Meu saudoso e amado pai. Procuro até hoje me espelhar no que ele representou na minha vida. Um imigrante que nos deixou um legado de honradez e dignidade, e que na minha percepção, educou pelo exemplo. Incentivou-nos a ler e a ter apreço pelo estudo.

ET - Enquanto mulher, a senhora percebeu mudanças na democracia do país? Acredita que a participação da mulher na política pode contribuir para um cenário mais democrático?



CR - Eu penso que atualmente passamos por tempos estranhos, mas creio que talvez isso também faça parte da democracia. Penso também que a participação da mulher no cenário político ainda é bem pequena, e creio que seria bom sim, se houvesse mais mulheres na política, acho que o olhar feminino é, na maioria das vezes, mas perceba bem, estou a dizer que na maioria das vezes, é diferenciado e poderia perfeitamente vir a acrescentar para o engrandecimento da democracia e do diálogo.

ET - A senhora acredita que, diante das últimas eleições, desde quando a Justiça Eleitoral impôs o mínimo de 30% de candidaturas femininas, se já há condições de aumentar esse percentual para uma participação para igualitária?



CR - Tivemos exemplo recente que nos países que são dirigidos por mulheres, como por exemplo a Nova Zelândia e a Alemanha, o combate ao Covid-19, teve muito mais sucesso. Portanto, creio que sim, há condições sim, de aumentar sem erro esse percentual de representatividade feminina na política.

ET - As instituições legislativas, judiciárias e executivas estão próximas de vencer o velho machismo?



CR - Eu sempre cito uma frase do conhecido autor italiano Umberto Eco: “O machismo é que nem a homofilia. Só os homens são portadores, mas as mulheres quem transmitem”. O machismo é cultural. E contra isso, o combate é pela educação. Não só educação formal, mas também pela educação doméstica. Isso é um longo processo. Romper paradigmas não é tarefa fácil, mas é possível. Não sei se estamos próximos de vencer o “velho machismo”, nessas Instituições, mas por certo já avançamos muito. Isso já é um excelente começo para que se prossiga e se avance ainda mais. O tempo e a história dirão.