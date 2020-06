Olavo de Carvalho chama Bolsonaro de 'inativo' e 'covarde'

| Foto: Reprodução/Internet

Manaus – O escritor Olavo de Carvalho divulgou, na madrugada deste domingo (07), um vídeo em que sinaliza contradições com a Presidência do Brasil. Carvalho afirmou que o presidente não age contra crimes e que derrubaria o Governo, caso Bolsonaro continuasse 'inativo' e 'covarde'. A Presidência não se pronunciou sobre o vídeo.

Olavo é apontado como uma voz de forte influência na ala ideológica do Governo de Jair Bolsonaro e as falas ocorrem em meio ao avanço do inquérito das ‘fake news’ no Supremo Tribunal Federal (STF), além de uma aproximação do Governo com partidos do chamado 'centrão'.

Carvalho se disse vítima de um massacre que vem ocorrendo a décadas na internet e nos meios jornalísticos. “Há muito tempo os comunistas já tinham milícias anti-olavistas. O primeiro gabinete do ódio não foi nem contra o Bolsonaro, foi contra mim. Mas se você não processa esses caras, eles processam você e te acusam de fazer a mesma coisa que eles fizeram”, disse ao citar a extinta rede social ‘Orkut’ como arena dos supostos ataques.

Ele usou um caso específico para cobrar Bolsonaro e dizer que o mesmo não é seu amigo e só tira proveito de suas falas. O ocorrido se refere ao processo que Carvalho recebeu de Caetano Veloso, por ter acusado o cantor de pedofilia. A condenação exigia que Carvalho deletasse o post em questão e que, se isso não fosse feito, teria de pagar uma multa de 2,8 milhões de reais.

“E o que Bolsonaro fez para me defender? Bosta nenhuma. Aí vem com ‘condecoraçãozinha’. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Quantos crimes contra o Olavo você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum. Você nem se interessou”, desabafou o escritor.

Mais adiante, Carvalho continuou com o desabafo sobre o presidente da República e chegou a chama-lo de inativo e covarde. “Vê bandidos cometendo crimes em flagrante, mas não faz nada contra. Esse pessoal não consegue derrubar seu governo? Continue inativo, continue covarde e eu derrubo essa merd*”, assegurou.

No Facebook, Olavo colocou panos quentes na discussão ao dizer que ainda está do lado de Bolsonaro

Contradição

Mesmo com o vídeo ativo em seu canal do Youtube mostrando sua irritação perante o Governo, horas depois, em sua conta no Facebook, Olavo colocou panos quentes na discussão ao dizer que ainda está do lado de Bolsonaro e que lutará pelo presidente com todas as armas.

